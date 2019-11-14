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Какая погода ждет казахстанцев 15 ноября

14 Ноября 2019 23:30
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Какая погода ждет казахстанцев 15 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 15 ноября в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами на юге и юго-востоке пройдут осадки в виде дождя и снега, на северо-востоке, северо-западе и в центре республики - снег. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Туркестанской, днем Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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