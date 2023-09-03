Какая погода ожидается в трех мегаполисах Казахстана в ближайшие дни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4-5 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются дожди и грозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».



Астана

4 сентября: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +14+16°C, ночью +8+10°C.

5 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +13+15°C, ночью +8+10°C.

Алматы

4 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +13+15°C.

5 сентября: переменная облачность, без осадков, ночью возможен дождь. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +19+21°C, ночью +9+11°C.

Шымкент

4 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +21+23°C, ночью +12+14°C.

5 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C, ночью +10+12°C.