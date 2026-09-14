Какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни

В Казахстане 16–17 сентября ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и усилением ветра, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов в отдельных районах севера и востока, а также в горных районах юго-востока страны ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами грозы, усилится ветер.

С 16 сентября под влиянием западного циклона осадки и усиление ветра прогнозируются в западных регионах, а 17 сентября в отдельных районах возможны сильные дожди и град.

На остальной территории республики под влиянием антициклона ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха начнет постепенно повышаться.

В дневные часы на севере и в центре Казахстана температура воздуха постепенно повысится до +20+27 °С.

В то же время на западе, востоке и юго-востоке республики ожидается понижение температуры воздуха: на западе до +19+30 °С, на востоке до +18+25 °С, на юго-востоке до +22+28 °С.

Ранее казахстанцев предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в четырех городах.