Какая погода ожидает казахстанцев в последней декаде июня

В последней декаде июня на северо-западной половине Казахстана пройдут дожди. Об этом на пресс-конференции на площадке СЦК сообщил первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Серик Саиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, ожидается сильный дождь, гроза, порывистый ветер. На западе страны температура воздуха будет в пределах +18–25 градусов. На севере ожидается повышение температуры воздуха до +33–38, в центре, на востоке, юге, юго-востоке — до +36–43 градусов.