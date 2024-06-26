Какая погода ожидает казахстанцев в последней декаде июня
В последней декаде июня на северо-западной половине Казахстана пройдут дожди. Об этом на пресс-конференции на площадке СЦК сообщил первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Серик Саиров, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, ожидается сильный дождь, гроза, порывистый ветер. На западе страны температура воздуха будет в пределах +18–25 градусов. На севере ожидается повышение температуры воздуха до +33–38, в центре, на востоке, юге, юго-востоке — до +36–43 градусов.
— В июле на большей части страны прогнозируются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра, град. В западных и южных регионах страны в отдельные дни ожидаются грозовые дожди. Жаркие дни чередуются с прохладными. Основной температурный фон в западных и южных регионах будет жарче +30–38, в некоторые дни столбик термометра достигнет +40–45 градусов. Температура на севере, в центре и на востоке республики прогнозируется в пределах +25–38 градусов, — сказал спикер.