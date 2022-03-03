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Какая погода будет в Казахстане 3 марта

3 Марта 2022 00:40
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Какая погода будет в Казахстане 3 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона, с центром над Восточно-Казахстанской областью, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь на западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра с пыльной бурей. Местами по республике ожидается туман», - говорится в сообщении синоптиков.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

На западе, севере, в центре Атырауской области ожидается туман, днем на западе, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области – туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на севере области, в горных районах – туман.

На юге, востоке Акмолинской, на севере Актюбинской, на юге, севере Костанайской, на юге Северо-Казахстанской, на севере, юге, в центре Карагандинской, на севере, в центре Кызылординской, ночью на севере, северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской, востоке Алматинской, юге Павлодарской областей ожидается туман.


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#Казгидромет   #Погода  
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