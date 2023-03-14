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Какая погода будет в Казахстане 14 марта

14 Марта 2023, 00:48
Какая погода будет в Казахстане 14 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 14 марта, передает МИА «Казинформ».

«Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, ожидается преимущественно погода без осадков, лишь через запад, северо-запад, север республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, усиление ветра, гололед, на северо-западе, севере - низовая метель, на юго-западе, западе страны – пыльная буря. На востоке Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег)», - говорится в сообщении.


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