Какая погода будет в Казахстане 12 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«По-прежнему большая часть территории РК будет находиться под влиянием южного циклона, с которым ожидаются осадки, местами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед, усиление ветра, лишь на крайнем северо-востоке Казахстана под влиянием холодного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.

На юге, западе Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с, на западе Северо-Казахстанской области – туман.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-25 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области – ветер 18 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на западе области - усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Мангыстауской области – туман, днем на западе области – ветер 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Алматинской области – туман, гололед, днем на востоке области – ветер 15-20 м/с.

На юге, западе Костанайской области ожидается низовая метель, туман, на севере, западе области - ветер 15-20 м/с.

На западе, юге Карагандинской области – туман, гололед, на севере области – низовая метель, ночью и утром ветер 15-20 м/с.

На западе Восточно-Казахстанской области - ветер 15-20 м/с, ночью на севере области – туман.

На севере Кызылординской области – гололед, в центре области - туман.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, в горных районах области – ветер 15-25 м/с.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана.



