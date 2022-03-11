РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:42, 11 Март 2022 | GMT +6

    Какая погода будет в Казахстане 11 марта

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Большая часть территории РК будет находится под влиянием южного циклона, с которым ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра, лишь в крайних северных регионах страны под влиянием холодного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.

    На юге Акмолинской, днем на юго-западе Северо-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

    На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на западе, юге, севере Актюбинской области – низовая метель, в центре, на севере – ветер 15-20 м/с, ночью на юге области – гололед.

    На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. На западе, севере Мангыстауской области - туман.

    Ночью и утром на юге, в центре Алматинской области – туман, днем на востоке области – ветер 15-20 м/с.

    На юге, юго-западе Костанайской области ожидается низовая метель, на севере области – туман, на юге области ветер 15-20 м/с.

    На западе, юге Карагандинской области – туман, гололед, на западе, юге области – ветер 15-20 м/с.

    На юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на западе, юго-западе области – ветер 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области – туман, ночью и утром на севере, в центре области – ветер 15-20 м/с.

    На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – ветер 15-25 м/с.


    Теги:
    Погода Казгидромет
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!