Какая погода будет в Казахстане 11 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории РК будет находится под влиянием южного циклона, с которым ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра, лишь в крайних северных регионах страны под влиянием холодного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.

На юге Акмолинской, днем на юго-западе Северо-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, севере Актюбинской области – низовая метель, в центре, на севере – ветер 15-20 м/с, ночью на юге области – гололед.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. На западе, севере Мангыстауской области - туман.

Ночью и утром на юге, в центре Алматинской области – туман, днем на востоке области – ветер 15-20 м/с.

На юге, юго-западе Костанайской области ожидается низовая метель, на севере области – туман, на юге области ветер 15-20 м/с.

На западе, юге Карагандинской области – туман, гололед, на западе, юге области – ветер 15-20 м/с.

На юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на западе, юго-западе области – ветер 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области – туман, ночью и утром на севере, в центре области – ветер 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – ветер 15-25 м/с.