Какая погода будет в Казахстане 11 – 13 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 11 - 13 июля 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».



«Через территорию Казахстана в предстоящие дни будет проходить Западный циклон, с которым на западе, затем на севере и в центре страны ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. На востоке, юге и юго-востоке республики, с отрогом уходящего антициклона, ожидается погода без осадков. Весь период на севере, в центре, 11 - 12 июля на северо-западе, 12 - 13 июля на юге, 13 июля на юго-востоке Казахстана днем ожидается очень сильная жара до 43 градусов», - говорится в сообщении синоптиков.