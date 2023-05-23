Какая погода будет летом 2023 года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В соответствии с результатами предварительных исследовательских работ, проведенных РГП «Казгидрометом», на большей части территории страны летом будет жарко. Только в северных регионах сохранится погода в пределах климатической нормы. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает прогноз погоды на следующие три месяца.
«В северо-западной и северо-восточной половине республики, под влиянием холода из районов северных морей, температура воздуха может опускаться с +30-380С до +15-200С. А в юго-западной половине страны в некоторые дни прогнозируется повышение показаний термометра до +40-450С. Жаркие дни будут чередоваться с днями, когда будут ливни и сильный ветер, гроза», – сообщила пресс-служба Казгидромет.
Прогноз погоды на июнь
Как сообщают синоптики, первый месяц лета будет жарким на большей части Казахстана. В частности, на большей части территории республики средняя температура воздуха будет выше нормы на 10С. То есть, в ряде регионов температура воздуха будет достигать +18-230С, на юго-западе +24-280С, в горных районах юго-восточной и восточной части страны +7-170С.
Но в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской и Костанайской областях сильной жары не будет.
Кроме того, в июне будет мало осадков. Но в большей части Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской областей, а также на севере Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областей прогнозируется обычный объем осадков. При этом, на востоке Абайской области и юго-восточных частях Алматинской и Жетысуской областей, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей также будет немало дождей.
Прогноз погоды на июль
В июле на большей части территории республики средняя температура воздуха будет в пределах нормы. По данным РГП «Казгидромет», в июле в южных регионах температура может быть выше нормы на 10С. Например, если во многих регионах средняя температура сохранится на уровне +18-240С, на юге – +25-300С, то на юго-востоке и в горных районах восточной части страны ожидается средняя температура воздуха +9-170С. В частности, будет жарко в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на юго-востоке Кызылординской и юге Жетысуской области.
В соответствии с прогнозом, в июле количество осадков в ряде областей также будет ниже нормы. И все же, в 7 областях осадки могут выпасть в обычных количествах. Это Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Атырауская области, северо-западная часть Актюбинской области, Костанайская, Акмолинская области и север Павлодарской области.
Прогноз погоды на август
Как сообщил Казгидромет, в последний месяц лета на территории Казахстана ожидается жаркая погода. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 1-20С. Только на северо-западе республики сохранится обычная погода. В августе средняя температура воздуха на территории страны составит +20-280С, на северо-востоке +16-190С, на юго-востоке и в горных районах восточной части РК +11-150С. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской областях температура воздуха будет в пределах нормы.
Количество осадков в августе на большей части республики прогнозируется ниже обычной нормы. И все же, на севере Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жетысуской, Костанайской, Акмолинской областей, на востоке Карагандинской и юго-востоке Жамбылской области, а также в горных районах Туркестанской области сохранится нормальное выпадение осадков.
Согласно прогнозу, среднемесячная температура в регионах в предстоящие 3 месяца будет следующей:
в городе Астана
июнь - +19,6°С
июль - +20,6°С
август - +19,1°С
в городе Алматы
июнь - +22,1°С
июль - +24,4°С
август - +23,3°С
в городе Шымкент
июнь - +24,4°С
июль - +26,8°С
август - +25,8°С
в Акмолинской области
июнь - +17,2°С +20,1°С
июль - +18,2°С +21,2°С
август - +16,4°С +19,8°С
в Алматинской области
июнь - +6,5°С +24,5°С
июль - +8,5°С +26,6°С
август - +8,0°С +24,6°С
в Атырауской области
июнь - +23,6°С +25,5°С
июль - +25,6°С +27,9°С
август - +23,8°С +26,0°С
в Актюбинской области
июнь - +18,9°С +24,7°С
июль - +20,6°С +26,8°С
август - +18,9°С +24,8°С
в Западно-Казахстанской области
июнь - +20,5°С +23,9°С
июль - +22,7°С +26,2°С
август - +21,1°С +24,4°С
в Северо-Казахстанской области
июнь - +17,7°С +19°С
июль - +18,7°С +20,3°С
август - +17°С +18,2°С
в Мангыстауской области
июнь - +23,5°С +27,4°С
июль - +26,1°С +30,1°С
август -+25,7°С +28,3°С
в Костанайской области
июнь - +18,3°С +23°С
июль - +19,8°С +24,6°С
август - +17,7°С +23,1°С
в Карагандинской области
июнь - +17,6°С +23,4°С
июль - +18,8°С +24,9°С
август - +17,2°С +23,4°С
в Павлодарской области
июнь - +18,8°С +20,3°С
июль - +20,1°С +21,7°С
август - +18°С +19,6°С
в Восточно-Казахстанской области
июнь - +12,7°С +21,8°С
июль - +14,6°С +23,7°С
август - +13,2°С +22,3°С
в Кызылординской области
июнь - +25,4°С +27,4°С
июль - +26,9°С +29,3°С
август - +24,7°С +27,1°С
в Жамбылской области
июнь - +19,7°С +25,4°С
июль - +21,6°С +27,4°С
август - +19,9°С +25,9°С
в Туркестанской области
июнь -+15,0°С +27,9°С
июль - +17,5°С +30°С
август - +17°С +28,1°С
в Абайской области
июнь - +17,6°С +22,9°С
июль - +18,9°С +24,6°С
август - +17,1°С +22,9°С
В Жетысуской области
июнь - +16,2°С +23,9°С
июль - +17,9°С +26,1°С
август - +16,3°С +24,9°С
в Улытауской области
июнь - +20,1°С +24,4°С
июль - +21,5°С +26,1°С
август - +19,9°С +24,1°С