Какая погода будет 16 февраля в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
« Большая часть РК будет находится под влиянием антициклона, где ожидается прекращение осадков и понижение температурного фона, лишь через северную и восточную половину республики будут перемещаться атмосферные фронты, сохраняя снег, низовую метель. Местами по республики ожидается туман, усиление ветра, на юго-востоке страны – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.
Ночью на западе Акмолинской области ожидается туман, на востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.
В горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.
На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных перевалах усиление ветра 15-20 м/с.
На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, юго-западе, западе области - усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.
Ночью на западе Павлодарской области ожидается усиление ветра 18 м/с, с низовой метелью.
На севере, западе и в центре Карагандинской области ожидается туман, ночью на востоке области - усиление ветра 18 м/с, с низовой метелью.
Ночью на большей части, днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, на юго-западе области - усиление ветра 15-20 м/с.
В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, западе и в центре Атырауской, на севере Мангистауской, Кызылординской, на западе Актюбинской, на севере Костанайской области ожидается туман.
- Несколько участков дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды
- Более 100 человек эвакуировали за сутки на автодорогах в Акмолинской области
- Трасса от Экибастуза до Акмолинской области закрыта для транспорта
- Три участка автодорог открыли в Карагандинской области
- За прошедшую ночь из столицы вывезли почти 28 тысяч кубометров снега
- Из-за непогоды перевели в онлайн занятия в 13 школах Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана