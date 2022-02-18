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Какая поддержка предусмотрена субъектам соцпредпринимательства в Казахстане

18 Февраля 2022 18:12
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Какая поддержка предусмотрена субъектам соцпредпринимательства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая поддержка предусмотрена для субъектов социального предпринимательства в Казахстане, рассказал директор департамента политики и развития предпринимательства МНЭ РК Эрик Джамбулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В предпринимательском кодексе предусмотрен широкий перечень мер государственой поддержки субъектов социального предпринимательства. Эта поддержка осуществляется путем обеспечения наличия инфраструктуры, предоставления налоговых льгот в соответствие с Налоговым кодексом, также предусматривается оказание финансовой поддержки, в том числе вопрос, связанный с субсидированием ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня и оплату имущественного найма либо аренды, предоставление в аренду государственного имущетва без права выкупа на льготных условиях, информационная поддержка, консультационная и методическая поддержка, предоставление госгрантов», - сказал Эрик Джамбулов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось , что Сенат Парламента РК на пленарном заседании рассмотрел в двух чтениях и принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования».

Как отметил сенатор Ерик Султанов, представляя законопроект, разработанный группой парламентариев, теперь социальным предпринимателям будут предоставляться налоговые льготы за обучение и повышение квалификации своих работников из социально уязвимых слоев населения. Кроме того, государство будет обеспечивать субъекты социального предпринимательства инфраструктурой, оказывать финансовую, информационную, консультационную и методическую помощь.

«Глава государства постоянно уделяет большое внимание решению социальных вопросов, а также оказанию поддержки малообеспеченным гражданам и людям с особыми потребностями. В этом ключе большое значение имеет развитие социального предпринимательства. Следует особо отметить, что эти изменения и дополнения в законы инициированы и подготовлены депутатами Сената. Впервые в отечественном законодательстве дается определение социальному предпринимательству», – сказал, в свою очередь, председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил, что в целях реализации поручений Главы государства в рамках данного Закона предусмотрены дополнительные меры по восстановлению экономического роста и поддержке предпринимателей, пострадавших от пандемии. Это снижение налога на добавленную стоимость на 70 процентов для новых предприятий обрабатывающей промышленности, освобождение от корпоративного подоходного налога доходов, реинвестированных в новые основные фонды. Также вводится специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения для упрощения отдельных процессов работы индивидуальных предпринимателей.


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#Экономика   #Общество   #Миннацэкономики  
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Автор:

Серик Сабеков

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