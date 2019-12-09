Какая поддержка оказывается писателям Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какую помощь оказывают писателям Казахстана, и как их будут поддерживать в дальнейшем, рассказали аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и председатель правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» Дархан Қыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, сейчас в Алматы проживают 360 членов Союза писателей. Со всеми были организованы личные и расширенные встречи, в ходе которых обсуждались много разных вопросов.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев добавил, что акимат города оказывает всяческую поддержку в организации разных мероприятий известных творческих личностей.

«В этом году мы внедрили новую систему для работы с представителями творческой интеллигенции. По предложению союза были учреждены 150 грантов. 90 из них уже нашли своих обладателей, а еще 60 будут вручены до конца года. В следующем году окажем помощь 20 отобранным писателям и поэтам в выпуске новых книг. Надеемся, что работа в этом направлении даст большой толчок и стимул для создания новых идей нашим драматургам, критикам, поэтам и писателям», - сказал Б. Сагинтаев.

В свою очередь, председатель правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» Дархан Қыдырали рассказал о дальнейшем развитии печатного издания.

«Как вы знаете, тираж газеты «Egemen Qazaqstan» составляет более 200 тыс. Мы стараемся прославлять наших молодых писателей. С этой целью мы открыли специальные страницы в газете «Әдебиет», «Руханият», которые посвящены деятелям культуры: театра, кино, прозы, поэзии, драматургии. Таким образом, мы хотим, чтобы с произведениями наших писателей ознакомились и читатели отдаленных районов. Недавно мы проводили конкурс «Үміт» (Надежда), «Ең қысқа әңгіме» (Самый короткий рассказ). У себя на сайте часто выпускаем новые произведения наших молодых писателей», - заявил Дархан Кыдырали.

Отметим, в Алматы в ГАТОБ имени Абая состоялось пленарное заседание в честь 85-летия республиканской газеты «Қазақ әдебиеті» и Союза писателей Казахстана с участием представители союзов писателей 8 стран.