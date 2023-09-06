АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какая поддержка оказывается бизнесу при строительстве и реконструкции общежитий? Об этом рассказала заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Миннауки и высшего образования Акерке Абылайхан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК журналист спросила, почему вместо заселения в хостелы, не субсидируется аренда квартир. Представитель министерства Акерке Абылайхан ответила, что такого в планах нет.

«Действительно, студенты сейчас размещаются в хостелах. Университеты заключают договоры с собственниками гостиниц и хостелов. Здесь первое требование – чтобы в данных хостелах проживала только студенческая молодежь. Проживание в этих хостелах составляет от 30 до 60 тысяч тенге, конечно, это недешево. Но приемлемо по сравнению с арендой квартир», - сказала Акерке Абылайхан.

Она также добавила, что государством предпринимаются меры для поддержки представителей бизнеса по строительству и реконструкции зданий.

«Им, действительно, предусмотрена государственная поддержка. При строительстве общежитий в регионах в течение 6 лет за каждого ребенка в течение учебного года в размере 150 МРП (517 тысяч тенге) будет возмещаться госзаказ. В Алматы эта сумма составляет 230 МРП (793 тысяч тенге). Для реконструкции здания в общежитиях тоже предусмотрена поддержка: в регионах – 47 МРП (162 150 тенге), для Алматы, Астаны – 92 МРП (317 400 тенге), - добавила она.