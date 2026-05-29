Какая ответственность за поджог тополиного пуха грозит казахстанцам

Полиция Казахстана предупредила граждан об ответственности за поджог тополиного пуха, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

С наступлением сезона тополиного пуха участились случаи его поджога несовершеннолетними и взрослыми, рассказали в департаменте полиции области Абай.

— Несмотря на кажущуюся безобидность, подобные действия представляют серьезную угрозу общественной безопасности и могут привести к возгоранию сухой травы, мусора, автомобилей, детских площадок и жилых домов. Департамент полиции области Абай напоминает, что умышленный поджог тополиного пуха является нарушением требований пожарной безопасности и общественного порядка, — говорят в полиции.

В зависимости от обстоятельств и последствий виновные лица могут быть привлечены к ответственности:

по статье 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности;

законные представители несовершеннолетних могут быть привлечены по статье 127 КоАП РК за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности детей;

по статье 434 КоАП РК — за мелкое хулиганство, если действия нарушают общественный порядок.

Важно: если в результате поджога будет причинен материальный ущерб либо возникнет крупное возгорание, предусмотрена и уголовная ответственность.

Полиция призвала родителей провести профилактические беседы с детьми, а граждан — незамедлительно сообщать о фактах возгорания по номеру «102».

Ранее сообщалось, что рейды против незаконного разведения костров начались в Казахстане. Также Премьер-министр РК Олжас Бектенов отмечал, что в ряде регионов фиксируются возгорания на территориях природных заповедников и лесных хозяйств. Он поручил службам обеспечить готовность к оперативному реагированию.