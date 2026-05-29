    Какая ответственность за поджог тополиного пуха грозит казахстанцам

    Полиция Казахстана предупредила граждан об ответственности за поджог тополиного пуха, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    С наступлением сезона тополиного пуха участились случаи его поджога несовершеннолетними и взрослыми, рассказали в департаменте полиции области Абай.

    — Несмотря на кажущуюся безобидность, подобные действия представляют серьезную угрозу общественной безопасности и могут привести к возгоранию сухой травы, мусора, автомобилей, детских площадок и жилых домов. Департамент полиции области Абай напоминает, что умышленный поджог тополиного пуха является нарушением требований пожарной безопасности и общественного порядка, — говорят в полиции.

    В зависимости от обстоятельств и последствий виновные лица могут быть привлечены к ответственности:

    • по статье 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности;
    • законные представители несовершеннолетних могут быть привлечены по статье 127 КоАП РК за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности детей;
    • по статье 434 КоАП РК — за мелкое хулиганство, если действия нарушают общественный порядок.

    Важно: если в результате поджога будет причинен материальный ущерб либо возникнет крупное возгорание, предусмотрена и уголовная ответственность.

    Полиция призвала родителей провести профилактические беседы с детьми, а граждан — незамедлительно сообщать о фактах возгорания по номеру «102».

    Ранее сообщалось, что рейды против незаконного разведения костров начались в Казахстане. Также Премьер-министр РК Олжас Бектенов отмечал, что в ряде регионов фиксируются возгорания на территориях природных заповедников и лесных хозяйств. Он поручил службам обеспечить готовность к оперативному реагированию.

    Зарина Жакупова
    Автор