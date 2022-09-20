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Какая формула отвечает национальным интересам Казахстана - Касым-Жомарт Токаев
20 Сентября 2022, 22:53

Какая формула отвечает национальным интересам Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Казахстан будет строго твердо придерживаться формулы «сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство». Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В качестве Президента Казахстана, я привержен построению Справедливого Казахстана, в котором каждый гражданин имеет равные возможности, права и защиту. В моей стране должна торжествовать справедливость. Закон и порядок станут основой нашего общества. Самая важная часть этого пути – это направленные на преобразования политические реформы. В предстоящие месяцы в Казахстане состоятся президентские и парламентские выборы. Я предложил ограничить президентские полномочия одним семилетним сроком. Это настоящий прорыв в развитии демократии в Казахстане. В то же время, мы будем строго твердо придерживаться моей формулы «сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта формула в полной мере соответствует национальным интересам Казахстана.

«Мы также нацелены на демонополизацию экономики. Мы предпринимаем шаги по вовлечению наиболее обеспеченной части нашего общества в построение Справедливого Казахстана, а также диверсификацию экономики и увеличению инвестиций в человеческий капитал», - добавил Президент РК.

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