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Какая будет погода 27 декабря в Казахстане

26 Декабря 2021 17:03
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Какая будет погода 27 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 27 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается снег, на западе - осадки, на севере, западе, востоке и в горных районах юго-востока ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На северо-западе, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, ночью на северо-западе области – усиление ветра 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области 23-28 м/с.

В Актюбинской области ожидается усиление ветра ночью 15-20, на северо-востоке области 25 м/с, днем на северо-востоке, востоке области 15-20 м/с, на северо-востоке области с низовой метелью.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – порывы 23-28 м/с.

На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на востоке, в центре – усиление ветра 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

В Карагандинской области ночью на востоке области ожидаются низовая метель, гололед, в центре – туман.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, ночью и утром на востоке и в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Алматинской области ночью и утром на юге, севере ожидаются туман, гололед, в районе Алакольских озер – усиление ветра 18-23 м/с.

На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на севере области - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед.

На юге Павлодарской области – туман.


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#Казгидромет   #Погода  
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