Какая будет погода 27 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 27 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается снег, на западе - осадки, на севере, западе, востоке и в горных районах юго-востока ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На северо-западе, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, ночью на северо-западе области – усиление ветра 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области 23-28 м/с.

В Актюбинской области ожидается усиление ветра ночью 15-20, на северо-востоке области 25 м/с, днем на северо-востоке, востоке области 15-20 м/с, на северо-востоке области с низовой метелью.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – порывы 23-28 м/с.

На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на востоке, в центре – усиление ветра 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

В Карагандинской области ночью на востоке области ожидаются низовая метель, гололед, в центре – туман.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, ночью и утром на востоке и в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Алматинской области ночью и утром на юге, севере ожидаются туман, гололед, в районе Алакольских озер – усиление ветра 18-23 м/с.

На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на севере области - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед.

На юге Павлодарской области – туман.