Как живут редкие черные грифы, рассказал жамбылский любитель-орнитолог

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О редких представителях семейства ястребиных, обитающих в дикой природе Жамбылской области, – в интервью корреспондента МИА «Казинформ».

Житель села Ертай Жуалынского района Жамбылской области Малик Нукусбеков в свободное от занятий фермерством время увлекается орнитологией, фотографированием растительного и животного мира дикой природы своего края и является бёрдвочером (наблюдатель за птицами — одна из форм изучения диких животных).

Жуалынский район известен богатством и разнообразием флоры и фауны. На его территории расположены знаменитые Аксу-Джабаглинский заповедник и родина тюльпанов - ущелье Бериккара.

Основанный в 1926 году Аксу-Джабаглы является самым первым в Казахстане и, пожалуй, самым богатым фауной и флорой природным заповедником Казахстана. В 2015 году Аксу-Джабаглы включили во Всемирную сеть биосферных заповедников планеты. Заповедник раскинулся на территории трех республик – Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, здесь находится одно из лучших в мире мест для наблюдения за птицами.

Что касается ущелья Бериккара Жуалынского района, то оно уникально тем, что официально признано мировой родиной тюльпанов. Здесь произрастают пять видов тюльпанов, среди которых редкие виды тюльпанов Грейга и Кауфмана. Здесь соседствуют редкие богатства природы и ценнейшие памятники древней истории. В местном природном заказнике произрастают уникальные эндемики — единственная в мире реликтовая роща бериккаринского тополя и ясеневая роща согдийского периода, здесь обитают исчезающие животные (каратауские архары, индийский дикобраз) и редкие птицы (райская мухоловка).

Бёрдвочер Малик Нукусбеков проживает вблизи таких же заповедных, поистине райских для птиц, мест. Село Ертай расположено в горах Боралдайтау - это юго-восточный отрог хребта Каратау. Только в окрестностях этого села обитают десятки видов птиц, за которыми можно вести ежедневное наблюдение и даже делать редкие снимки птиц на гнезде.

- Боралдайтау - одно из самых красивых мест хребта Каратау, простирающегося на территории Жамбылской и Туркестанской областей, - рассказывает Малик Нукусбеков. - Абсолютная высота 1 813 метров, это гора Бокейтау, расположена недалеко от нашего села. Протяженность хребта с северо-запада на юго-восток 70 километров. Рельеф Боралдайтау представляет собой систему невысоких гор, окружен возвышенными подгорными равнинами. Здесь можно найти очень редкие виды флоры – ясень согдийский, дикий виноград, смородина Янчевского. На Боралдайтау произрастают многие виды диких сородичей культурных растений – яблони, груши, сливы, винограда, ореха грецкого, лука и тюльпана. Здесь богатый растительный покров, животный мир, удивительный по красоте рельеф. Реки, водопады, горные озера создают живописные ландшафтные картины. Если в Казахстане, считается, растет более 1 700 видов различных растений, то в Боралдае можно увидеть более 900 видов растений, из них 40 видов занесено в Красную книгу. Территорию ущелий населяют более 70 видов птиц и 46 видов млекопитающих, есть занесенные в Красную книгу, это каменная куница, архар, индийский дикобраз, белобрюхий стрелоух, широкоухий складчатогуб.

- Где Вам удалось поймать в объектив грифов?

- Ущелье Кокбет длиной около километра находится на южном склоне Бокейтау. В этом ущелье растёт три вида арчи - туркестанская, полушаровидная и зарафшанская. Орнитофауна тоже своеобразна, интересна, многие птицы гнездятся, например, одна из них - седоголовая горихвостка. Ещё из очень интересных птиц, гнездящихся в этом ущелье – целая колония так называемых черных грифов (Aegypius monachus).

Здесь, на протяжении почти километра, гнездятся четыре пары этих редких птиц. Все гнёзда построены на толстых стволах арчи. И каждый год ранней весной каждая пара обновляет свое гнездо и гнездится. Так как черные грифы долго сидит на кладке - почти 55 дней, они рано откладывают свое единственное яйцо.

Это происходит в начале мая, когда в некоторых ущельях ещё лежит снег. В то время когда эти птицы обустраивают свое гнездо, стараются избегать соседства с другими парами своего вида. Гнездятся на старых деревьях или отвесных скалах. Гнездо у них огромное – до полутора метров в диаметре и до 60 сантиметров в высоту. Дно гнезда грифы выстилают мхом, пухом и шерстью животных.

Высиживают отложенное яйцо оба родителя попеременно. Грифы очень заботливые родители. Самостоятельно существовать птенец черного грифа может через три - три с половиной месяца после рождения. Когда в очередной раз «мониторил» это ущелье, все четыре гнезда были жилые, во всех гнездах были птенцы одного возраста и размера.

Кроме птиц, в этом ущелье живут волки. Их логово скрыто под большим камнем, рядом одно из гнезд грифов. Ещё здесь можно встретить архара, барсука азиатского и каменную куницу. Когда зимой снег идёт хлопьями, на этом арчовнике не менее красиво, чем весной.

- Расскажите подробнее об этих птицах…

- Чёрный гриф, или бурый гриф, «бородач», «монах» - это названия птицы семейства ястребиных. Это очень крупные птицы, общая длина их тела достигает одного метра, размер крыла - 85 сантиметров, вес до 12 килограммов. Несмотря на название, оперение грифа не черное, а серовато-бурое. Только у молодых до года черный оттенок оперения. Голова у них слегка опушенная перьями. Кожа просвечивает сквозь редкий пух и имеет голубоватый оттенок. Клюв грифа заостренный, загнутый вниз. Бока и задняя часть шеи птицы остаются неоперенными, здесь кожа имеет бледно-розовый оттенок. Новорожденный малыш сначала покрыт желтоватым пухом, который потом сменяется пуховым нарядом серого цвета. Через полтора месяца появляется первое оперение.

Грифы обычно обитают в гористых местностях там, где есть лесные массивы. Это склоны Большого Кавказа, горные районы Осетии и Дагестана, в Крымских горах, в Горном Алтае Российской Федерации. Есть места обитания в Северной Африке, Южной Европе, в горных системах Азии. Юг Казахстана является современным ареалом размножения этих редких птиц.

Кормятся грифы падалью крупных животных, предпочитая мясо, редко кости и шкуру. В поисках пищи ежедневно могут преодолевать огромные расстояния - до 400 километров, при этом, для экономии своей энергии, используют для парящего полёта восходящие потоки нагретого воздуха. Чёрный гриф невероятно зоркая птица. Свою добычу она высматривает, паря на высоте одного - двух километров над землей. Острота зрения этой птицы в семь раз превосходит человека.

- Занесены ли эти птицы в Красную книгу?

- Черные грифы сегодня очень редкая хищная птица. Они занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения в Европе. Охранный статус этой птицы близок к уязвимому критическому положению. Гнездование черного грифа чаще всего носит нерегулярный характер и зависит от состояния кормовой базы птиц. Для сохранения популяции необходимо выявление гнездовых участков черного грифа и придание им статуса «памятник природы». Их вымирание во многом связано с сокращением численности диких копытных и снижением поголовья домашнего скота. В европейских странах, в районах постоянного обитания черных грифов, для этих птиц создают специальные подкормочные площадки в местах гнездования, запрещают применять капканы при отлове волков, потому что туда часто попадают грифы. У нас в Казахстане тоже необходимо проводить такую работу, если мы хотим сохранить этот редкий и уже исчезающий вид.

- Спасибо за интересную беседу!