Как живут люди с именами Егемен и Казахстан
Период обретения Казахстаном независимости изменил не только политическую, но и духовную жизнь страны. В те годы родители часто давали своим детям имена, имеющие глубокую ценность, связанные с судьбой и историей страны. Сегодня это поколение является опорой суверенной страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
В стране живут 28 граждан по имени «Казахстан»
По данным Бюро национальной статистики, в стране насчитывается 28 граждан с именнем Казахстан. Самому старшему из них 92 года, самому младшему — 25.
Распределение по регионам:
в Карагандинской области — 7;
в Акмолинской области — 6;
в Костанайской области — 3;
в Астане — 3;
в Алматинской и Мангистауской областях и городе Шымкент — по двое;
в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях — по одному человеку.
— Имя Казахстан чаще встречается в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. Среди 28 человек одна женщина. В стране также зарегистрированы граждане с именами Тауелсиздик и Егемен, — говорит эксперт Бюро национальной статистики Жулдыз Турсынова.
Близкие называют его «Казах»
Один из обладателей редкого имени — карагандинец Казахстан Жаркын. Он работает оперуполномоченным в учреждении № 29 департамента уголовно-исполнительной системы Карагандинской и Улытауской областей.
Имя ему дал дед в честь радости по случаю обретения независимости.
— Я чувствую вес своего имени. Когда знакомлюсь с людьми, они удивляются и переспрашивают мое имя. Моя служба и мое имя связаны с Родиной, с патриотизмом. Это большая ответственность для меня, — говорит Казахстан.
Коллеги называют нашего героя «Казах». Это отражает его патриотичный характер.
— На работе и дома его зовут «Казах». Он спокойный, ответственный и трудолюбивый. Активно участвует в общественных мероприятиях, любит спорт. Настоящий патриот, — отметил заместитель начальника учреждения Жансеит Абылкасымов.
В семье Казахстан заботливый отец, на работе ответственный специалист. Его жизненная позиция проста: честный труд и железная дисциплина.
«Никогда не поменяю свое имя»
Егемен Бакыт живет в Павлодарской области. Он кандас переселившийся из Монголии. Сейчас занимается индивидуальным бизнесом, участвует в работе благотворительного фонда «Сарыарка Мурагер».
— Родился в Баян-Ульгийском регионе Монголии. Брат отца услышал по радио новость о независимости Казахстана и на радостях назвал меня Егемен. Этот момент навсегда остался в памяти нашей семьи. В 1997 году мы полностью переехали в Павлодар, — рассказал Егемен.
Имя Егемен распространено в братских тюркских народах, поэтому за границей оно часто привлекает внимание.
— Во время учебы в Стамбуле, в метро я услышал чей-то голос звавший мое имя, я оглянулся. Как оказалось, это был турецкий гражданин который зовет своего ребенка. Такие интересные моменты случаются часто, — говорит он.
Егемен очень уважает свое имя и никогда не думал его менять.
— Для меня это выражение уважения к Родине. В моем имени есть и моя судьба, и дух нашей независимости, — говорит он.
Обладатели уникальных имен сегодня вносят свой вклад в развитие страны. Их имена и жизненный путь переплетаются с историей нашей независимой страны.