    14:30, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Как живут люди с именами Егемен и Казахстан

    Период обретения Казахстаном независимости изменил не только политическую, но и духовную жизнь страны. В те годы родители часто давали своим детям имена, имеющие глубокую ценность, связанные с судьбой и историей страны. Сегодня это поколение является опорой суверенной страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В стране живут 28 граждан по имени «Казахстан»

    По данным Бюро национальной статистики, в стране насчитывается 28 граждан с именнем Казахстан. Самому старшему из них 92 года, самому младшему — 25.

    Распределение по регионам:

    в Карагандинской области — 7;
    в Акмолинской области — 6;
    в Костанайской области — 3;
    в Астане — 3;
    в Алматинской и Мангистауской областях и городе Шымкент — по двое;
    в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях — по одному человеку.

    — Имя Казахстан чаще встречается в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. Среди 28 человек одна женщина. В стране также зарегистрированы граждане с именами Тауелсиздик и Егемен, — говорит эксперт Бюро национальной статистики Жулдыз Турсынова.

    Близкие называют его «Казах»

    Один из обладателей редкого имени — карагандинец Казахстан Жаркын. Он работает оперуполномоченным в учреждении № 29 департамента уголовно-исполнительной системы Карагандинской и Улытауской областей.

    Имя ему дал дед в честь радости по случаю обретения независимости.

    — Я чувствую вес своего имени. Когда знакомлюсь с людьми, они удивляются и переспрашивают мое имя. Моя служба и мое имя связаны с Родиной, с патриотизмом. Это большая ответственность для меня, — говорит Казахстан.

    Коллеги называют нашего героя «Казах». Это отражает его патриотичный характер.

    — На работе и дома его зовут «Казах». Он спокойный, ответственный и трудолюбивый. Активно участвует в общественных мероприятиях, любит спорт. Настоящий патриот, — отметил заместитель начальника учреждения Жансеит Абылкасымов.

    В семье Казахстан заботливый отец, на работе ответственный специалист. Его жизненная позиция проста: честный труд и железная дисциплина.

    «Никогда не поменяю свое имя»

    Егемен Бакыт живет в Павлодарской области. Он кандас переселившийся из Монголии. Сейчас занимается индивидуальным бизнесом, участвует в работе благотворительного фонда «Сарыарка Мурагер».

    — Родился в Баян-Ульгийском регионе Монголии. Брат отца услышал по радио новость о независимости Казахстана и на радостях назвал меня Егемен. Этот момент навсегда остался в памяти нашей семьи. В 1997 году мы полностью переехали в Павлодар, — рассказал Егемен.

    Имя Егемен распространено в братских тюркских народах, поэтому за границей оно часто привлекает внимание.

    — Во время учебы в Стамбуле, в метро я услышал чей-то голос звавший мое имя, я оглянулся. Как оказалось, это был турецкий гражданин который зовет своего ребенка. Такие интересные моменты случаются часто, — говорит он.

    Егемен очень уважает свое имя и никогда не думал его менять.

    — Для меня это выражение уважения к Родине. В моем имени есть и моя судьба, и дух нашей независимости, — говорит он.

    Обладатели уникальных имен сегодня вносят свой вклад в развитие страны. Их имена и жизненный путь переплетаются с историей нашей независимой страны.

