Как живут люди с именами Егемен и Казахстан

В стране живут 28 граждан по имени «Казахстан»

По данным Бюро национальной статистики, в стране насчитывается 28 граждан с именнем Казахстан. Самому старшему из них 92 года, самому младшему — 25.

Распределение по регионам:

в Карагандинской области — 7;

в Акмолинской области — 6;

в Костанайской области — 3;

в Астане — 3;

в Алматинской и Мангистауской областях и городе Шымкент — по двое;

в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях — по одному человеку.

— Имя Казахстан чаще встречается в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. Среди 28 человек одна женщина. В стране также зарегистрированы граждане с именами Тауелсиздик и Егемен, — говорит эксперт Бюро национальной статистики Жулдыз Турсынова.

Близкие называют его «Казах»

Один из обладателей редкого имени — карагандинец Казахстан Жаркын. Он работает оперуполномоченным в учреждении № 29 департамента уголовно-исполнительной системы Карагандинской и Улытауской областей.

Имя ему дал дед в честь радости по случаю обретения независимости.

Кадр из видео

— Я чувствую вес своего имени. Когда знакомлюсь с людьми, они удивляются и переспрашивают мое имя. Моя служба и мое имя связаны с Родиной, с патриотизмом. Это большая ответственность для меня, — говорит Казахстан.

Коллеги называют нашего героя «Казах». Это отражает его патриотичный характер.

— На работе и дома его зовут «Казах». Он спокойный, ответственный и трудолюбивый. Активно участвует в общественных мероприятиях, любит спорт. Настоящий патриот, — отметил заместитель начальника учреждения Жансеит Абылкасымов.

Кадр из видео

В семье Казахстан заботливый отец, на работе ответственный специалист. Его жизненная позиция проста: честный труд и железная дисциплина.

«Никогда не поменяю свое имя»

Егемен Бакыт живет в Павлодарской области. Он кандас переселившийся из Монголии. Сейчас занимается индивидуальным бизнесом, участвует в работе благотворительного фонда «Сарыарка Мурагер».

Кадр из видео

— Родился в Баян-Ульгийском регионе Монголии. Брат отца услышал по радио новость о независимости Казахстана и на радостях назвал меня Егемен. Этот момент навсегда остался в памяти нашей семьи. В 1997 году мы полностью переехали в Павлодар, — рассказал Егемен.

Имя Егемен распространено в братских тюркских народах, поэтому за границей оно часто привлекает внимание.

— Во время учебы в Стамбуле, в метро я услышал чей-то голос звавший мое имя, я оглянулся. Как оказалось, это был турецкий гражданин который зовет своего ребенка. Такие интересные моменты случаются часто, — говорит он. Кадр из видео

Егемен очень уважает свое имя и никогда не думал его менять.

— Для меня это выражение уважения к Родине. В моем имени есть и моя судьба, и дух нашей независимости, — говорит он.

Обладатели уникальных имен сегодня вносят свой вклад в развитие страны. Их имена и жизненный путь переплетаются с историей нашей независимой страны.