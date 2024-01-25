Как животные зоопарка Алматы отреагировали на землетрясение

В Алматинском зоопарке показали видео, как вели себя животные во время и после сильного землетрясения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в зоопарке, до землетрясения, днем, сотрудники не наблюдали никаких изменений, животные не проявили никакого беспокойства.

- Уже после землетрясения завыли волки и сильно кричали птицы: журавли, орланы, беркуты, утки, гуси. А утром сотрудники застали испуганных и обнявшихся шимпанзе Пашу и Лолу, - говорится на официальной странице зоопарка в Instagram.

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Также сообщается, что в 1980-1990 годах под руководством Института сейсмологии АН КазССР научным советом зоопарка велось исследование поведения животных как предвестников землетрясения. Отмечалось аномальное поведение животных.