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    22:15, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Как животные зоопарка Алматы отреагировали на землетрясение

    зоопарк Алматы
    Фото: кадр из видео

    В Алматинском зоопарке показали видео, как вели себя животные во время и после сильного землетрясения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в зоопарке, до землетрясения, днем, сотрудники не наблюдали никаких изменений, животные не проявили никакого беспокойства.

    - Уже после землетрясения завыли волки и сильно кричали птицы: журавли, орланы, беркуты, утки, гуси. А утром сотрудники застали испуганных и обнявшихся шимпанзе Пашу и Лолу, - говорится на официальной странице зоопарка в Instagram.

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    Публикация от Алматы хайуанаттар бағы (@almatyzoo)

    Также сообщается, что в 1980-1990 годах под руководством Института сейсмологии АН КазССР научным советом зоопарка велось исследование поведения животных как предвестников землетрясения. Отмечалось аномальное поведение животных.

    - Тогда из 15 ощутимых землетрясений, у шести животных проявили необычное поведение и чаще всего это были змеи, - добавили в зоопарке.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Регионы Казахстана Землетрясение Регионы Видео Животные Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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