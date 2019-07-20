Как живет старый белый медведь в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О судьбе белого медведя Алькора или как его называют Коля, который является долгожителем Алматинского зоопарка, рассказали его опекун Сергей Спицын и директор зоопарка Алматы Вячеслав Банщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты организовали встречу с журналистами и неравнодушными горожанами, которые активно заинтересовались жизнью белого мишки после нашумевших снимков и постов в соцсетях. Активисты обеспокоены состоянием здоровья животного и условиями его содержания.

«Мне поступило очень много сообщений о том, что белый медведь чувствует себя плохо в зоопарке. Многие обеспокоились его жизнью. Я сразу потом пришел сюда, убедился в том, что с ним все в порядке. Он играет, кушает. У него обычно «рабочий» день начинается с 5-6 утра. Питается, в основном, морскими рыбами. Зоопарк Алматы сильно изменился с 2017 года. Здесь не только медведи, но и другие животные чувствуют себя хорошо. Здесь создаются хорошие условия для всех животных», - рассказал опекун белого медведя Сергей Спицын.

По словам Сергея, Алькор проживает в городском зоопарке с 1990 года. Он родился в 1989 году в зоопарке Калининграда. Свое детство Сергей часто проводил здесь, поэтому он и решился стать опекуном медведя.





«7 декабря этого года ему будет 30 лет. Это, по человеческим, меркам примерно 100 лет. Они на воле в среднем живут 20-25 лет. А наш Алькор из 227 особей по миру, которые содержатся в зоопарках, находится на 9 месте по долгожительству. У него есть еще супруга и сын, которые живут в других зоопарках. А вообще самый старший медведь живет в Германии – 39 лет», - добавил Сергей.

Как отметил директор зоопарка Вячеслав Банщиков, кроме белого медведя Коли, здесь проживают еще 7 гималайских и бурых медведей. Они также живут в реконструированных вольерах, оснащенных бассейнами.





«Вольер для белого медведя был реконструирован в 2017 году спонсором Сергеем Спицыным. Он оснащен бассейном, оборудован кондиционером, так как белые медведи живут в холодах и, соответственно, им нужен холод. Раньше в летнее время из-за жары Алькор терял много веса. Многие гости, когда к нам приходят, хотят, чтобы медведь днем выходил на площадку и бегал, прыгал, скакал, но он этого сделать не может, потому что днем он отдыхает», - рассказал Вячеслав Банщиков.

Он также добавил, что согласно международным стандартам в зоопарке должна появиться парочка медведей.

«Для молодых медведей должны быть определенные условия. На данный момент мы не готовы принять других белых медведей», - заявил директор.

Кроме того, директор рассказал о том, что в алматинском зоопарке старая коллекция животных.





«У нас коллекция большое количество времени не обновлялась. Сейчас в зоопарке 3443 особей, из них порядка 745 - рыбы. Имеется больше ста копытных животных, хищников. Нам попадают животные не из дикой природы, у нас существует практика обмена. Эти животные всю жизнь живут в неволе, в зоопарках и к этому они уже привыкли. Хочу отметить, что животные в алматинском и других зоопарках умирали всегда, они также и, к большому нашему сожалению, будут умирать всегда, потому что никто не живет вечно» - сказал Вячеслав Банщиков.

По итогам встречи, опекун Сергей Спицын и директор зоопарка Алматы Вячеслав Банщиков попросили не распространять неверную информацию в социальных сетях и пригласили всех активистов увидеть состояние животных воочию.





Стоит отметить, что ранее в Алматинском зоопарке умер лось Рокки, причины выясняются. Здесь также рассказали о причинах смерти трёх животных, погибших за последний месяц - двух львят и жирафа.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил алматинский зоопарк и заявил о необходимости менять условия содержания и охраны здоровья животных. Также стоит отметить, что в Алматинском зоопарке происходит глобальное благоустройство.