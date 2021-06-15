Как жамбылские крестьянские хозяйства решают проблему полива

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Кордайском районе с рабочей поездкой побывал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе рабочей поездки в Кордайский район глава региона Бердибек Сапарбаев в сопровождении акима района Рустема Даулета посетил Отарскую долину.

Здесь раскинулись поля крестьянского хозяйства «Сұлу төр», которое возглавляет Серик Ермеков. Это одно из крепких агроформирований Кордайского района.

Созданное пять лет назад, крестьянское хозяйство специализируется, в основном, на растениеводстве. Сегодня хозяйство, в составе которого трудятся до 70 человек, обладает солидным парком комбайнов и тракторов.

В последнее время крестьяне начали осваивать современные поливные технологии. В этом году здесь закупили две дождевальные установки, благодаря которым орошается 200 гектаров посевов ячменя.

Бердибек Сапарбаев одобрительно отозвался о работе хозяйства и поручил акиму района Рустему Даулету как можно шире распространять новые технологии в растениеводстве, поддерживать тех, кто хочет и может работать.

В ходе поездки глава региона побывал также на водохранилище «Ешкілі-Қордай», в котором собирается до полутора кубических миллионов тонн воды, предназначаемой для полива сельхозугодий и приусадебных участков жителей близлежащего села Кенен.

В 2020 году на водохранилище в рамках «Дорожной карты занятости» проведены текущие ремонтные работы - заменены трубы, укреплены дамба и берега. Водохранилище работает в штатном режиме, и повода для беспокойства нет, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Отметим, что ежегодно до 10% поливных земель в Жамбылской области не осваивается из-за нехватки поливной воды. Причинами называются нестабильность подачи влаги по рекам Талас и Шу, обмеление крупных жамбылских водохранилищ Тасоткель и Терс-Ащибулак, ветхое состояние некоторых водных каналов, потери воды при транспортировке. Из-за дефицита поливной воды крестьянские хозяйства подчас вынуждены уменьшать посевные площади. Так, в южных областях Казахстана периодически возникает проблема нехватки поливной воды. В государственной программе по развитию АПК страны на 2017 - 2021 годы предусмотрены мероприятия по повышению эффективности эксплуатации инфраструктуры гидротехнических сооружений.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Площадь орошаемых земель составляет 114 тысяч гектаров.