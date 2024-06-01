Как защитить отечественный рынок молока

1 июня - Всемирный день молока. На грани выживания оказались многие казахстанские молочные предприятия вследствие неравной конкуренции с молочными производствами Беларуси и России, чья продукция все активнее заполняет прилавки отечественных магазинов. По словам переработчиков, чтобы быть на равных с предприятиями-импортерами, казахстанской молочной отрасли нужна адекватная поддержка со стороны государства, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Депутатский запрос

В первых числах мая депутаты Мажилиса Парламента озвучили ряд проблем, с которыми сталкиваются казахстанские производители молока. Одна из основных – неравная конкуренция с производителями молочной продукции Беларуси и России, чье присутствие на рынке Казахстана приводит к демпингу цен.

В депутатском запросе Премьер-министру Олжасу Бектенову мажилисмены сообщили о том, что в сложившейся ситуации отечественные компании остаются без средств, и молочная отрасль страны терпит убытки. Депутаты напомнили о том, что в данный момент в стране реализуется большой инвестпроект по строительству сотни молочных товарных ферм, на реализацию которого в минувшем году из республиканского бюджета было выделено 100 млрд тенге. Еще столько же ежегодно выделяется на льготное кредитование сельского населения по программе «Ауыл Аманаты», кроме прочего предусматривающей и проекты в сфере животноводства.

Для решения проблемы народные избранники предложили Правительству принять комплекс неотложных мер, пересмотрев планы развития молочной отрасли, в том числе в части конкурентоспособности и государственной поддержки. Чтобы сделать казахстанскую продукцию более конкурентоспособной, депутаты предлагают довести уровень субсидирования молочной отрасли до уровня стран ЕАЭС, а также освободить производителей молока от налога на добавленную стоимость.

Сырьевой дисбаланс

Сложной и запутанной называет ситуацию с обеспечение отечественных предприятий сырьем исполнительный директор ОЮЛ «Молочный союз Казахстана» Владимир Кожевников.

- Если брать официальную статистику, то мы сегодня производим сырого молока на уровне 6,5 млн тонн. Перерабатываем же только две тонны. То есть, если отталкиваться от этой цифры, то у нас сырья больше чем достаточно. Но проблема заключается в том, что более 70% молока производится в различных подсобных хозяйствах. При существующей системе сбора, подготовки молока, охлаждения и его доставки до завода, сырье существенно теряет в качестве. То есть совсем не факт, что до завода молоко доедет таким же, каким его дала корова. Согласно нормативам, от сбора до переработки должно проходить не больше двух часов. С личных же подсобных хозяйств оно собирается 2-3 дня и заметно теряет в качестве. Такое молоко приходится более тщательно очищать, проводить термическую обработку, что влечет за собой дополнительные расходы. Поэтому себестоимость этого молока даже по низкой закупочной цене достаточно высока. И потом из такого сборного молока можно сделать не всякий продукт. Сыр, к примеру, произвести нельзя. Сухое молоко – тоже, - проинформировал Владимир Кожевников.

По его словам, другая проблема молочной отрасли страны связана с сезонностью.

- Существует такое понятие как коэффициент сезонности. В недавнем времени он был в Казахстане 1 к 10. То есть, если летом мы можем закупить в том или ином подсобном хозяйстве 10 тонн молока, то зимой нам доступна только тонна. Понятно, что такая ситуация, когда летом переизбыток сырья, а зимой его недостаток, негативно влияет на производственный процесс. То есть, заводам в такой ситуации нужно либо останавливаться, либо использовать для производства молочной продукции привозное сухое молоко. Вот и выходит, что молоко вроде есть, а вроде его и нет. То есть, нам нужен стабильный рынок производства молока. Об этом же говорит и солидарная с нами Молочная палата. Но сельское хозяйство – отрасль достаточно консервативная и изменения в худшую сторону происходят гораздо быстрей, чем в лучшую, - добавил спикер.

Отвечая на вопрос о том, сколько отечественной продукции присутствует на казахстанском рынке, исполнительный директор Молочного союза сообщил, что мы на 85% обеспечиваем себя так называемым «белым» продуктом – кефиром, молоком, сметаной, таким образом, практически полностью удовлетворяя спрос в этой линейке продукции.

- Если же говорить о глубокой переработке – продукции более высокого передела – сырах, сливочном масле, сухом молоке, то по маслу мы импортозависимы по разным оценкам от 15 до 18 %, по сыру – почти на 50%, по сухому молоку мы вообще практически полностью зависим от импорта, так как сами его производим крайне мало, - пояснил он.

Нездоровая конкуренция

И без того непростую ситуация в молочной отрасли страны существенно осложняет активная экспансия более дешевой молочной продукции из Беларуси и России.

- Этой продукции сейчас очень много и она, естественно, создает для наших предприятий серьезную конкуренцию. Себестоимость казахстанской продукции выше, чем у наших конкурентов, так как они работают с более дешевым сырьем. Кроме того, молочная отрасль стран-импортеров лучше субсидируется. К примеру, в РФ субсидируются все расходы, связанные с логистикой, и они смело могут экспортировать свою продукцию в разные страны, ничего не теряя на транспортировке. В Беларуси господдержка еще существенней, - добавил Владимир Кожевников.

При этом, находясь в неравных условиях с производителями Беларуси и России, отечественные предприятия не могут противостоять ввозу продукции из этих стран.

- Границы у нас открыты, так как мы работаем в едином евразийском пространстве. Мы можем настаивать на запрете только контрафактной продукции. А с той, что составляет нам конкуренцию, а это, как правило, продукция глубокой переработки, мы бороться практически не в состоянии. «Живого» молока не так много завозится, в основном везут сыры, йогурты, сливочное масло. Хотя собственным маслом мы обеспечены на 78%, - пояснил эксперт.

Ситуация Help

По словам Владимира Кожевникова, в сложившейся ситуации многие казахстанские молзаводы оказались на грани выживания.

- Сейчас вопрос стоит даже не о том, выдерживают ли они конкуренцию. Говорить нужно о том, смогут ли они выжить в таких условиях. У нас на сегодняшний день многие предприятия жалуются на затоваривание складских помещений из-за того, что не хватает рынка сбыта. Ведь рынок казахстанский не такой большой. Он в 15 раз меньше рынка Российской Федерации. На экспорт мы тоже работаем слабо, так как введенные Министерством сельского хозяйства изменения в правилах, в соответствии с которыми субсидии выплачиваются только после реализации продукции, не позволяют нам работать на экспорт. В отличие от тех же россиян, у нас не только логистика, но и сама продукция не субсидируется до момента ее реализации. Поэтому многим предприятиям экспорт попросту невыгоден, - добавил глава Молочного союза.

По словам Владимира Кожевникова, новые правила субсидирования, практически оставили казахстанские молочные предприятия без оборотных средств.

- Правила субсидирования, которые нам изменили, нас не устраивают. Раньше мы получали субсидии после того, как производили продукцию - масло, сыр, сухое молоко. Сегодня мы можем рассчитывать на субсидии только после реализации. Минсельхоз должен понимать, что большинство продуктов производится в течение 4-5 месяцев – с мая по сентябрь. Все это закладывается на склад и реализуется уже в течение года. К примеру, сыр реализуется минимум через три, а максимум через 10 месяцев, так же и масло. А оборотные средства нужны постоянно. Прежние правила, когда субсидии выплачивались после производства молочной продукции, в какой-то степени позволяли снизить эту нагрузку. Теперь же, когда нам нужны оборотные средства, мы вынуждены идти в банк, а кредиты никто бесплатно не дает. Мы, переработчики, считаем, что это грубая ошибка Минсельхоза. На всех площадках мы пытаемся это доказать, но пока нас не услышали, - продолжил эксперт.

В Молочном союзе Казахстана считают, что для решения проблемных вопросов молочной отрасли необходима действенная поддержка со стороны государства.

- Для молочной отрасли грамотная государственная поддержка имеет большое значение. В сравнении с Беларусью и Россий, у нас самый низкий уровень господдержки. Несколько лет назад даже существовала договоренность между нашими странами об уравнивании уровня господдержки, для чего в Беларуси ее должны были снизить до 10%, а у нас наоборот до 10% поднять. Но, ничего не изменилось и мы остались со своими 5%-ми и сегодня эта разница очень сильно ощущается. В настоящее время в рабочей группе мы прорабатываем вопрос о создании привилегий для отечественных производителей молочной продукции, в частности надеемся внести изменения в закон о торговле. Субсидирование молочной отрасли до уровня стран ЕАЭС, как и освобождение производителей молока от налога на добавленную стоимость – очень хорошая инициатива, и мы были бы рады, если бы она нашла поддержку в Правительстве. Но, пока сложно сказать, как она будет коррелироваться с бюджетом, - пояснил Владимир Кожевников.

Сбалансированное планирование

Глава Молочного союза Казахстана считает, что для более успешного преодоления кризиса, молочной отрасли нужно переходить на сбалансированное планирование и делать все возможное, чтобы производители молока и его переработчики работали согласовано. Сейчас же ключевые звенья производственной цепочки существуют обособленно. В итоге, нередки ситуации, когда производители молока не знают, куда сбыть свою продукцию, а заводы сидят без сырья.

- Это главная мысль, которую я пытаюсь постоянно отстаивать. Планирование развития должно быть сбалансировано. Сейчас же зачастую выходит, что где-то густо, а где-то пусто. У нас на севере и в Павлодаре происходит профицит молока, особенно в летнее время, а в каких-то регионах, например, в центре и вокруг Астаны, вообще нет сырьевой базы. Была ситуация, когда построили молочный завод, а он и не открылся, потому что не нашли сырья. Это говорит о том, что нет сбалансированного планирования. Между тем, сбалансированность дает мультипликативный эффект, который всем бы позволил работать стабильно, - резюмировал Владимир Кожевников.

Вопросы без ответов

Чтобы узнать позицию Министерства сельского хозяйства РК по вопросам, связанным с наплывом в Казахстан молочной продукции из Беларуси и России, и ситуации, в которой оказались казахстанские производители, агентство Kazinform обратилось в пресс-службу ведомства с официальным запросом. Из девяти вопросов в ведомстве смогли ответить только на четыре. В частности, в ответ на вопрос о том, как на сегодняшний день субсидируется молочная отрасль в РК, в МСХ сообщили, что в 2023 году на поддержку молочной отрасли было предусмотрено 35,38 млрд тенге, из которых 318,7 млн тенге пошли на приобретение семени племенных быков молочных и молочно-мясных пород КРС. 140,7 млн – на услуги по искусственному осеменению маточного поголовья КРС в крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах. 4,7 млрд – на приобретение племенного маточного поголовья КРС и 23,9 млрд – на удешевление стоимости производства молока.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли внесение изменений в систему субсидирования молочной отрасли, в МСХ проинформировали о том, что в настоящее время вносятся изменения и дополнения в Правила субсидирования племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, отметив, что «по молочной отрасли изменений не предусматривается».

Вопрос о том, как МСХ РК регулируются вопросы, связанные с демпингом цен по причине массового присутствия на отечественном рынке белорусской и российской продукции, также остался без ответа.