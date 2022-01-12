Как защититься от кори и коклюша – санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области отмечают снижение заболеваемости корью и коклюшем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы санитарно-эпидемиологического контроля, в прошлом году случаев заболеваемости корью и коклюшем в области не зарегистрировали. Однако в 2020-м году корь выявили у 14 человек, коклюш – у 15.

Главный специалист отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Салтанат Беккожина отметила, что корь является крайне заразной тяжелой вирусной инфекцией. Вирус кори передается воздушно-капельным путем, инфицирует слизистые оболочки и распространяется по организму.

Для кори характерна макулопапулезная сыпь, которая начинается на лице, температура выше 39 градусов, конъюнктивит, кашель и насморк, белые пятна во рту, иначе называемые пятна Бельского-Филатова-Коплика. Встречаются и атипичные проявления кори.

У людей, переболевших корью, вырабатывается иммунитет против нее на всю оставшуюся жизнь.

«Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония», - сказала С.Беккожина.

На уменьшение смертности от кори направлена регулярная противокоревая вакцинация детей, применяющаяся уже более 50 лет. Для обеспечения иммунной защиты необходимы две дозы вакцины: первую прививку получают в возрасте 12-15 месяцев, а вторую – в 6 лет.

«Для предотвращения вспышечной заболеваемости корью необходимо обеспечить охват вакцинацией против кори двумя прививками не менее 95% населения в каждом населенном пункте и организованном коллективе», - добавила санврач.

К управляемым инфекциям относится и коклюш. Частота возникновения этой болезни во многом зависит от того, как организовано проведение профилактических прививок.

«Вакцинация против коклюша является основным способом предупреждения этого заболевания. Вакцинация проводится в плановом порядке детям в 2, 3, 4, 18 месяцев и в 6 лет с бесклеточным коклюшным компонентом, против коклюша, дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b», - сказала С.Беккожина.

Коклюш является острым инфекционным заболеванием, для которого характерен так называемый «лающий» кашель. Возбудителем его является бактерия Bordetella pertussis. У многих детей, больных коклюшем, кашель продолжается в течение 4-8 недель.

«Коклюш легко передается воздушно-капельным путем через капельки, которые разлетаются во время кашля и чихания больного. Наиболее часто заражаются не привитые дети в возрасте до 5 лет, причем особенно опасен коклюш для детей первого года жизни. Инкубационный период этого заболевания составляет от 5 до 10 дней. Сначала у ребенка появляются признаки обычного простудного заболевания: насморк, подъем температуры тела, слезящиеся глаза, умеренный кашель. Постепенно кашель усиливается, и у ребенка начинаются многочисленные характерные приступы непрерывного кашля. Особенно часто они повторяются по ночам», - проинформировала санврач.

С.Беккожина добавила, что наиболее часто осложнения возникают у маленьких детей. Самым распространённым из них является бактериальная пневмония. Могут также появиться судороги и припадки.

«Возникновение коклюша у детей связано с увеличением числа медицинских отводов от прививок против коклюша, отказы родителей, от введения вакцины по личным и религиозным убеждениям», - отметила санврач.



