Как защитить себя от вирусов: советы иммунолога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наступила осень, а это значит, что организму человека требуется более пристальное внимание и забота. О том, как не подхватить ОРВИ и грипп или перенести болезни без осложнений в сезон простудных заболеваний рассказала доктор медицинских наук, профессор, эксперт НЦЭЛС, член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения Минздрава РК, почетный член Научного общества аллергологов, иммунологов и иммунореабилитологов РК Жаннат Сатыбалдиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как защититься от вирусов, какие меры профилактики нужно соблюдать?

- В осенне-зимний период отмечается увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, которые вызываются огромным числом всевозможных вирусов (аденовирусы, парагрипп и пр.), включая сезонный грипп, являющийся тяжелым инфекционным заболеванием. Все они в основном передаются воздушно-капельным путем. На сегодня самыми действенными мерами профилактики этих заболеваний являются гигиена, здоровый образ жизни, закаливание, правильное и сбалансированное питание.

Осенью, когда наряду с сезонным гриппом, будет активен и коронавирус, обязательным условием профилактики является ношение медицинской маски. На улице, в общественном транспорте и других местах носите маску, меняйте ее каждые 2-3 часа.

Проветривание помещения - одно из самых главных и эффективных правил профилактики. Необходимо часто и интенсивно проветривать помещение и увлажнять воздух. Мойте руки! Мыть их с мылом следует как можно чаще. Носите с собой дезинфицирующие салфетки, спреи. Старайтесь в обеденное время выходить на прогулки.

Следите за состоянием слизистой носа, увлажняйте его слабым солевым раствором, промывайте физраствором, полощите рот. Пейте больше жидкости - воду, соки, чай. Все те меры профилактики коронавирусной инфекции, о которых мы постоянно говорим, распространяются и на ОРВИ, и сезонный грипп, против которого ежегодно проводится вакцинация.

- Начался новый учебный год. Как укрепить иммунитет школьника?

- Во-первых, родителям стоит обратить внимание на режим сна и питание школьника, не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе. Ребенку необходимо спать минимум восемь часов в сутки, так как недосып отрицательно влияет на иммунитет и способность к обучению.

- Каким должен быть рацион школьника?

- Детский рацион играет важную роль в формировании сильного иммунитета. Он должен быть сбалансирован, количество вредных продуктов необходимо свести до минимума. Рекомендуется употреблять больше свежих овощей и фруктов, а мясные продукты не жарить, а готовить на пару. Не забываем и о витаминных комплексах, а также стоит значительно уменьшить психические нагрузки.

- В сезон простудных заболеваний практически каждый человек задумывается о прививке против гриппа. Как она работает?

- Надежный способ защиты от гриппа - вакцинация. Она стимулирует иммунитет противостоять вирусам гриппа. При введении вакцины организм вырабатывает защитные антитела, которые при встрече с реальным вирусом активизируются и быстро уничтожают его. Если, к примеру, человек каждый год в течение нескольких лет делает прививки, то его иммунитет постоянно находится в «боевой готовности». Производители вакцин против сезонного гриппа ежегодно меняют штаммовый состав по рекомендации ВОЗ, так как в эпидсезон циркулируют разные штаммы вируса гриппа. Отмечу, что те привитые люди, которые все-таки заболевают, обычно значительно легче переносят г рипп.

- Кому в первую очередь необходимо делать прививку?

- Вакцинироваться против гриппа я бы рекомендовала всем, за исключением людей, имеющих противопоказания (например, аллергию к компонентам вакцины). Вакцинироваться необходимо людям, находящимся в группе повышенного риска по осложнениям – это дети от 6 месяцев, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и беременные женщины.

Важно помнить, что каждый человек должен ответственно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью своего окружения, где есть и дети, и старики.