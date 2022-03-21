Как защитить детей от отравления в преддверии праздника Наурыз

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области дал ряд рекомендации жителям по профилактике пищевых отравлений в преддверии празднования Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пищевое отравление - это нарушение работы внутренних органов из-за попадания вредных бактерий в желудочно-кишечный тракт вместе с пищей или напитками. Пищевое отравление начинается остро, внезапно.

Согласно постановления главного госсанврача РК от 25 августа 2021 года проведение массовых мероприятий запрещается. А также, в образовательных учреждениях запрещается проводить застолья на праздник Наурыз и приносить пищевые продукты, приготовленные в домашних условиях.

«Во время празднования Наурыз мейрамы стол наполняется многими национальными блюдами, начиная от салатов и заканчивая кондитерскими изделиями с кремом, это опасно для детей. Основными причинами пищевых отравлений в праздничные дни являются несоблюдение условий хранения скоропортящихся продуктов, употребляемых детьми, и несоблюдение правил личной гигиены при приготовлении пищи», - сообщили в департаменте.

Некачественная пища приводит к пищевым отравлениям детей, создавая условия для размножения микробов.

Советы по защите детей от отравления:

- скоропортящиеся продукты необходимо хранить в холодильнике и не оставлять блюда открытыми;

- овощи и фрукты необходимо тщательно промывать под проточной водой и по возможности ополоснуть кипятком;

- храните пищевые продукты с учетом срока годности;

- необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования по условиям изготовления, хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции;

- не покупать продукты питания у неустановленных лиц в местах несанкционированной торговли;

- перед употреблением сырое молоко обязательно кипятить;

- не покупать консервированные салаты, грибы, овощи, приготовленные в домашних условиях;

- следить за отсутствием при составлении меню особо скоропортящихся продуктов, в том числе кремово-кондитерских изделий и сложных салатов с майонезом, содержащих несколько ингредиентов;

- хранить холодные блюда и салаты не более 1,5 часа.

«Соблюдение этих простых требований в праздничные дни защитит ваших детей от пищевого отравления. При появлении признаков пищевого отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью к врачу», - добавили ДСЭК.