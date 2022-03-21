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    18:41, 20 Март 2022 | GMT +6

    Как защитить детей от отравления в преддверии праздника Наурыз

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области дал ряд рекомендации жителям по профилактике пищевых отравлений в преддверии празднования Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пищевое отравление - это нарушение работы внутренних органов из-за попадания вредных бактерий в желудочно-кишечный тракт вместе с пищей или напитками. Пищевое отравление начинается остро, внезапно.

    Согласно постановления главного госсанврача РК от 25 августа 2021 года проведение массовых мероприятий запрещается. А также, в образовательных учреждениях запрещается проводить застолья на праздник Наурыз и приносить пищевые продукты, приготовленные в домашних условиях.

    «Во время празднования Наурыз мейрамы стол наполняется многими национальными блюдами, начиная от салатов и заканчивая кондитерскими изделиями с кремом, это опасно для детей. Основными причинами пищевых отравлений в праздничные дни являются несоблюдение условий хранения скоропортящихся продуктов, употребляемых детьми, и несоблюдение правил личной гигиены при приготовлении пищи», - сообщили в департаменте.

    Некачественная пища приводит к пищевым отравлениям детей, создавая условия для размножения микробов.

    Советы по защите детей от отравления:

    - скоропортящиеся продукты необходимо хранить в холодильнике и не оставлять блюда открытыми;

    - овощи и фрукты необходимо тщательно промывать под проточной водой и по возможности ополоснуть кипятком;

    - храните пищевые продукты с учетом срока годности;

    - необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования по условиям изготовления, хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции;

    - не покупать продукты питания у неустановленных лиц в местах несанкционированной торговли;

    - перед употреблением сырое молоко обязательно кипятить;

    - не покупать консервированные салаты, грибы, овощи, приготовленные в домашних условиях;

    - следить за отсутствием при составлении меню особо скоропортящихся продуктов, в том числе кремово-кондитерских изделий и сложных салатов с майонезом, содержащих несколько ингредиентов;

    - хранить холодные блюда и салаты не более 1,5 часа.

    «Соблюдение этих простых требований в праздничные дни защитит ваших детей от пищевого отравления. При появлении признаков пищевого отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью к врачу», - добавили ДСЭК.


    Теги:
    Здравоохранение Наурыз Общество Алматы
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