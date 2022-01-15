Как защищаются права детей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей является одним из приоритетных направлений государственной социально-правовой политики Казахстана. О том, как защищаются права и интересы детей в нашей стране, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Нормы права, непосредственно посвященные правам несовершеннолетних детей, впервые появились в казахстанском законодательстве с принятием Закона Республики Казахстан «О браке и семье». До принятия этого закона права детей рассматривались сквозь призму правоотношений родителей и детей. Дети, при этом, в силу недееспособности оказывались не в положении самостоятельных носителей прав, а в положении пассивных объектов родительской заботы. Включение в закон отдельной главы, посвященной правам несовершеннолетних детей, явилось важным шагом на пути преодоления такого подхода.

8 августа 2002 года в стране был принят Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан», который регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией основных прав и интересов ребенка, гарантированные Конституцией РК.

В этом законе были определены цели государственной политики в интересах детей, их основные права и обязанности. Отдельно выделены главы, посвященные взаимоотношениям ребенка в семье, ребенка и общества, права ребенка-инвалида и права детей оставшихся без попечения родителей.

Итак, основными целями государственной политики в интересах детей являются:

1) обеспечение прав и законных интересов детей, недопущение их дискриминации;

2) восстановление их прав в случаях нарушений;

3) формирование правовых основ гарантий прав ребенка;

4) содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей.

Какие права есть у ребенка

Ребенок имеет право на жизнь, право на защиту, на охрану здоровья, право на жилище, на образование, право на индивидуальность и ее сохранение, право на государственную помощь.

Кроме того, под основными правами ребенка определены права:

· жить и воспитываться в семье;

· знать, кто является его родителями;

· на проживание совместно с родителями (кроме случаев, когда это противоречит его интересам), на заботу с их стороны;

· на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских прав – на воспитание опекуном, попечителем или детским учреждением;

· на всестороннее развитие;

· на уважение человеческого достоинства;

· на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами и иными родственниками;

· на выражение собственного мнения;

· на получение фамилии, имени, отчества;

· на получение средств на существование и на собственные доходы.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, некоторые из основных прав ребенка в Казахстане нарушаются. А причина, по ее мнению, кроется не в несовершенном законодательстве – здесь как раз все довольно четко прописано, а в его исполнении на местах.

Право на охрану здоровья

«С августа 2019 года ко мне поступило 667 обращений, из них 113 – в 2021 году. …Обращаются ко мне по самым разным поводам. Нарушаются, к примеру, права детей с ограниченными возможностями – в части получения медицинской помощи и лекарств, много вопросов по социальной помощи, образованию, опеке и попечительству, алиментам, недоступности спорта и кружков искусств, документированию и другими проблемам», - сказала Аружан Саин в интервью республиканскому интернет-порталу.

Она обозначила целый ряд проблемных направлений, где массово нарушаются права детей, решение которых требует глубоких системных изменений на уровне государства.

«Совершенно непонятное планирование, отсутствие аналитических исследований, неправильно выстроенные процессы и отсутствие межведомственного взаимодействия влекут за собой колоссальные негативные последствия. Например, мы могли бы иметь в разы меньше детей-инвалидов, а потом и взрослых, если бы работала система раннего выявления, раннего вмешательства и реабилитации, проводились бы необходимые медицинские скрининги, диагностика и лечение», - пояснила уполномоченный по правам детей.

По ее данным, в стране крайне плохо обстоят дела с предупреждением инвалидности слабовидящих, незрячих, слабослышащих и неслышащих детей. Перинатальные центры и поликлиники оснащены необходимым для раннего скрининга этих заболеваний оборудованием всего на 15-30% от перечня. А в ряде учреждений есть оборудование, но нет специалистов.

«Вот и получается, что по стандартам детям должны проводиться скрининги, но по факту они не проводятся. Однако 100%-ную оплату за скрининги всем детям учреждения получают, потому что они входят в «тариф» за роды, за первичную медико-санитарную помощь. Выходит, что деньги возмещаются полностью, а скрининги делаются очень маленькой части детей. А ведь если нарушения вовремя выявить и сделать операцию на глаза в течение первых дней жизни или слухопротезирование в возрасте 6-12 месяцев, то мы спасем судьбу, качество жизни здорового или максимально функционально сохраненного ребенка. Это уверенность в будущем ребенка, который сможет видеть или слышать, и, соответственно, учиться, работать, создать семью, жить полноценной жизнью. Это облегчит жизнь и родным ребенка, и государство не будет вынуждено тратить миллиарды на выплаты пособий, обеспечение техническими средствами реабилитации, различные государственные социальные услуги», - поделилась мнением Саин.

Министра здравоохранения РК Ажар Гиният заверила, что ситуация в отношении детей с орфанными заболеваниями улучшится благодаря новому фонду «Қазақстан халқына», который Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать в ходе заседания Мажилиса Парламента 11 января текущего года. Президент сообщил, что данный фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь, как отметил Глава государства, для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемны.

Министерством здравоохранения будут внесены предложения по перечню лекарственных средств и расчеты предполагаемых затрат на лечение детей с орфанными заболеваниями из средств Общественного социального Фонда «Қазақстан халқына».

«В сфере охраны здоровья детей наиболее актуальными является лекарственное обеспечение детей с редкими (орфанными) и тяжелыми заболеваниями. Ни одна страна в мире не финансирует полностью все орфанные заболевания, учитывая крайне высокие затраты. Создание фонда позволит повысить доступность дорогостоящих медицинских услуг и лекарственных средств для больных орфанными заболеваниями», - поделилась своим мнением Ажар Гиният в ходе своего выступления на первом в текущем году заседании Правительства, которое состоялось 12 января 2022 года.

Право на защиту

По данным МВД РК, в последние годы количество преступлений против половой неприкосновенности детей резко возросло. В этой связи, Глава государства поручил ужесточить законодательство в области защиты прав детей от насилия в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года. Уже 27 декабря 2019 года Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности». Законом была усилена ответственность по статьям 120 Уголовного кодекса «Изнасилование» и 121 «Насильственные действия сексуального характера». Они вновь перешли из категории средней в тяжкую категорию с лишением свободы от 5 до 8 лет.

А совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка предусматривает ответственность в виде 20 лет лишения свободы или пожизненный срок без альтернативы. Аналогичное наказание предусмотрено за убийство малолетних детей.

Переход из одной категории в другую также обозначил, что примирений по таким делам не предусмотрено. Отметим, по данным Генеральной прокуратуры РК, ранее изнасилование находилось в категории средней тяжести и больше половины дел не доходили до суда в связи с примирением, которое нередко происходило под давлением над потерпевшими.

Кроме того, за недонесение, укрывательство и фальсификацию фактов педофилии (ст.416, 432, 434 УК) максимальный срок наказания составляет до 6 лет лишения свободы.

В результате, по данным Генеральной прокуратуры РК, уже через год после поручения Президента об ужесточении наказаний, количество преступлений сексуального насилия снизилось на 30% в целом по стране, а сама реализация ужесточения наказаний предупредила совершение таких деяний.

Дети имеют право на развитие

В отношении интеллектуального развития детей, Глава государства отметил, что невозможно получить образованное общество без хороших учителей.

«Безусловным приоритетом является повышение доступа к качественному образованию. Это важнейший фактор развития всего общества. Как бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно», - подчеркнул Президент в своем выступлении перед депутатами 11 января 2022 года.

В связи с этим Глава государства поручил разработать специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей.

Напомним, в 2019 году Президент поручил поднять зарплату казахстанским учителям в два раза в течение четырех лет. В этом году с 1 января зарплата педагогов детских садов, школ и колледжей повышена на 25%. Отметим, заработная плата преподавателей вузов, подведомственных МОН, в сентябре 2019 года была увеличена на 20%, в сентябре 2020 года еще на 20%.

Кроме того, Президент отметил, что новый общественный социальный Фонд «Қазақстан халқына» будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.

«Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям. Поддержим культуру», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Массовый детский спорт

В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства поручил развивать массовый детский спорт. По мнению Президента,развитие массового спорта в Казахстане позволит детям меньше проводить время в интернете.

С 1 мая 2021 года в стране было внедрено подушевое финансирование для развития детского массового спорта и творчества. В результате, на сегодня более 500 тысяч детей посещают спортивные и творческие кружки на бесплатной для их родителей основе.

Квоты для социально уязвимых детей

В 2021 году в Казахстане при распределении образовательных грантов на новый учебный год впервые предусмотрели квоты для социально уязвимых слоев населения.

Ранее квоты были предусмотрены только для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов. С 2021 года были добавлены три новые квоты.

Детям из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей, выделено 5% от общего количества грантов, детям из неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет - 1%, детям из семей, воспитывающих детей с инвалидностью І, ІІ групп предусмотрен 1% образовательных грантов. Квоты присуждаются с условием набора порогового бала при сдаче ЕНТ.

По данным управления формирования государственного заказа Министерства образования и науки РК, по итогам конкурса по результатам ЕНТ в 2021 году более 3,5 тыс детей из многодетных семей стали обладателями гранта, из неполных семей – около1 000 человек, и дети из семей, где воспитываются дети с особыми потребностями – более 300 человек. Также среди детей-сирот около 400 человек стали обладателями гранта, и около 300 человек среди лиц с инвалидностью в 2021 году стали обладателями гранта. В настоящее время они обучаются в вузе.

Напомним, Глава государства объявил 2022 год «Годом детей» в Казахстане.





Рабига Нурбай