Как заработать молодежи летом в Шымкенте: зарплата и адреса карьерных центров

В городе начался прием заявок на оплачиваемые общественные работы для школьников и студентов от 16 лет. Подростки смогут трудоустроиться на время летних каникул с ежемесячным окладом в 121 тыс. тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Специалисты управления занятости и соцзащиты формируют список предприятий и учреждений, готовых предоставить рабочие места учащейся молодежи Шымкента.

— Согласно постановлению Правительства № 476, в период летних каникул старшеклассники и студенты, достигшие 16-летнего возраста, могут принять участие в оплачиваемых общественных работах. Проект продлится до 31 августа, — сообщили в ведомстве.

Ежемесячная заработная плата составит 28 месячных расчетных показателей (МРП) — 121 100 тенге в 2026 году. Из этой суммы, согласно законодательству, будут удерживаться обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления.

Доступные вакансии будут опубликованы на государственном портале Enbek.kz после утверждения списка работодателей.

Пакет документов и адреса карьерных центров

Для трудоустройства подростков в возрасте 16–17 лет обязательно письменное согласие родителей или законных представителей. Как отметили в Центре трудовой мобильности Шымкента, оформление этого документа требует личного обращения в карьерный центр по месту регистрации. Непосредственно соискателю вакансии на оплачиваемые общественные работы понадобятся копия удостоверения личности и 20-значный номер банковского счета (IBAN) для начисления заработной платы.

Выдачей направлений занимаются районные карьерные центры Шымкента:

Каратауский и Енбекшинский районы — микрорайон Астана, 106;

— микрорайон Астана, 106; Абайский район и район Туран — улица Аргынбекова, 243/3;

— улица Аргынбекова, 243/3; Аль-Фарабийский район — проспект Тауке хана, 6.

Условия и ограничения для подростков младше 16 лет

Отдельные правила действуют для подростков 14–15 лет по программе «Мои летние каникулы». Работодатели предлагают вакансии для них напрямую через портал Enbek.kz.

— Государство в этом случае не выдает оплачиваемые направления на общественные работы. Труд этой категории подростков оплачивается исключительно за счет самих предприятий и не субсидируется из бюджета, — добавили в городском управлении занятости и соцзащиты.

Ранее эксперты напомнили о правилах летнего трудоустройства школьников. Прием на работу несовершеннолетних требует обязательного заключения договора с указанием графика и зарплаты. По закону рабочая неделя для детей 14–16 лет составляет не более 24 часов, для подростков 16–18 лет — до 36 часов. Также им строго запрещено работать в ночное время, на тяжелых или вредных производствах.