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Как за год изменилась ситуация по бруцеллезу в ЗКО

Редактор:  
Алла Серикбаева
9 Сентября 2022, 22:06
Как за год изменилась ситуация по бруцеллезу в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев 2022 года проведено серологических исследовании на бруцеллез КРС в количестве 469 245 голов, из них положительно реагировали 3 582 голов КРС (или 0,76 % зараженности). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерство сельского хозяйства.

На сегодняшний день 3 338 голов КРС направлены на санитарный убой, по остальным 244 КРС выданы предписания для направления на санитарный убой в течении 15 календарных дней.

Также за 8 месяцев текущего года исследовано на бруцеллез 896 198 голов МРС , из них положительно реагировали на бруцеллез 588 головы (или 0,07 % зараженности). На сегодняшний день, 516 голов МРС направлены на санитарный убой, по остальным 344 выданы предписания для направления на санитарный убой в течении 15 календарных дней.

«За аналогичный период предыдущего года (за 8 месяцев 2021 года) происследовано на бруцеллез КРС в количестве 603 125 голов, из них положительно отреагировали 5 144 голов (или 0,85 % зараженности), которые были направлены на санитарный убой. На бруцеллез МРС исследовано в количестве 1 147 818 голов, из них положительно отреагировали 1393 голов (или 0,12 % зараженности), которые были направлены на санитарный убой. Следовательно зараженность по бруцеллезу в Западно-Казахстанской области по сравнению с предыдущим годом идёт на снижение», - говорится в сообщении.


Западно-Казахстанская область   Сельское хозяйство   Животные  
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