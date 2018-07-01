Как вывести из «тени» арендное жилье, говорили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на заседании Общественного совета области обсудили проблемы «теневого» рынка арендного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечалось на заседании, эта сфера предпринимательской деятельности вполне законна, но большинство предпринимателей стараются делать это скрытно, не платя налоги, уводя бизнес в «тень», создавая вокруг данного бизнеса криминальный оттенок.

По словам председателя областного Общественного совета Мурата Утешева, был проведен анализ рынка арендного жилья в Атырау и городе Кульсары. Официально в двух городах зарегистрированы 240 юридических лиц и 700 частных предпринимателей, занимающихся предоставлением жилья в аренду.

«Это только часть людей, занимающих данным видом предпринимательства. Большинство это делает незаконно: преимущественно в Атырау и Кульсары. Это обуславливается тем, что в двух основных населенных пунктах области расположены крупные предприятия, иностранные компании. Сюда в основном приезжают мигранты. Проведенный анализ в Атырау выявил более 600 квартир, которые сдаются в аренду, но они никем не учтены. Это уменьшает поступление налогов, никто не имеет представления, кто в них проживает», - сообщил М. Утешев.

Вместе с тем было отмечено, что частный сектор полностью находится в «тени». Сколько и кому сдают свои «времянки» в частных домах? Такую информацию не могут предоставить ни в департаменте государственных доходов, ни в полиции.

Обзор рынка недвижимости показал, что во многих домах, полученных по госпрограмме, проживают не сами владельцы, а их родственники, которые зарабатывают на аренде жилья. В то же время в Атырау и Кульсары в очереди на получения жилья состоят 21,6 тыс человек, на получение земельных участков - 80 тыс человек.

«Не могу сказать, что все они, действительно, нуждаются в жилье. Здесь необходимо внесение изменений в закон. В частности, о временной регистрации при проживании. Многие просто игнорируют эту норму Кодекса РК об административных правонарушениях. За такие правонарушения было наложено штрафов на сумму 14 млн тенге, но почему-то ситуация не меняется в лучшую сторону. Правонарушения имеют место быть», - констатировал М. Утешев.

Акимы Атырау и Жылыойского района дополнили доклад председателя Общественного совета, заострив внимание на проводимой работе по выявлению незаконных арендодателей. Заслушав сообщения, аким области Нурлан Ногаев высказал свое мнение о существующей проблеме.

«Мы должны решать этот вопрос в комплексе. Нужно выработать механизм совместной работы. В первую очередь, это касается деятельности департамента государственных доходов, полиции, КСК, местных исполнительных органов. Нужно привлекать общественность к решению проблемы», - отметил Н. Ногаев.





По данным руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области Ерлана Жанбаева, в регионе зарегистрированы 3437 юридических и физических лиц, занимающих предоставлением жилья в аренду.

«Только с начала года на учет встали 311 участников данного вида предпринимательской деятельности. В результате бюджет пополнился на 1,9 млрд тенге. Совместно с ДВД, акиматами проводится разъяснительная работа среди населения. Но есть разного рода проблемы, в том числе и в законодательных актах», - отметил Е. Жанбаев. Проинформировав, что арендодатель может не регистрироваться в органах государственных доходов, если прибыль от данного вида деятельности не превышает 390 тыс тенге в год. Также сотрудники госдоходов и полиции не могут вести проверку объектов предпринимательства - кафе, ресторанов, где работают и проживают мигранты.

И.о. начальника местной полицейской службы ДВД Атырауской области Мурат Демегенов, доложив о ситуации по региону, высказал мнение о повышении штрафных санкций для недобросовестных арендодателей.

«В свое время нами были предложены изменения в КоАП РК, где нарушителей общественного порядка - курильщиков, людей, находящихся в нетрезвом состоянии, стали штрафовать на месте. Это привело к тому, что люди начали совершать меньше нарушений в общественных местах. Я считаю, что, если такие меры применять к арендодателям, то ситуация будет иная. Людям, сдающим квартиру, будет выгодно зарегистрироваться в департаменте госдоходов и официально платить налоги, чем платить штраф за нарушения. Таким образом, с квартиросъемщиком будет заключаться договор, и уполномоченные органы будут знать о лицах, проживающих на съемных квартирах», - сказал М. Демегенов.

Завершая заседание Общественного совета, аким области дал поручение о создании рабочей группы во главе с заместителем акима области Айгуль Ажгалиевой. В группу должны войти все заинтересованные структуры - представители департамента государственных доходов, ДВД, юстиции, Палаты предпринимателей, КСК.

«Решить этот вопрос нам вполне по силам. Руководитель департамента государственных доходов сообщил, что с начала года зарегистрированы новые юридические и физические лица, занимающиеся данным видом предпринимательства. Значит, проводимая работа дает свои плоды. Людям, как отметили выступающие, будет выгодно работать официально, чем платить большие штрафы за незаконную деятельность. А уполномоченным органам иметь всю информацию для обеспечения безопасности граждан», - сказал Н. Ногаев.

На заседании Общественного совета также были обсуждены вопросы миграции и обеспечения безопасности граждан.







