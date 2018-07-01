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Как вывести из «тени» арендное жилье, говорили в Атырау

25 Июля 2018 22:32 220
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Как вывести из «тени» арендное жилье, говорили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на заседании Общественного совета области обсудили проблемы «теневого» рынка арендного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отмечалось на заседании, эта сфера предпринимательской деятельности вполне законна, но большинство предпринимателей стараются делать это скрытно, не платя налоги, уводя бизнес в «тень», создавая вокруг данного бизнеса криминальный оттенок.

По словам председателя областного Общественного совета Мурата Утешева, был проведен анализ рынка арендного жилья в Атырау и городе Кульсары. Официально в двух городах зарегистрированы 240 юридических лиц и 700 частных предпринимателей, занимающихся предоставлением жилья в аренду.

«Это только часть людей, занимающих данным видом предпринимательства. Большинство это делает незаконно: преимущественно в Атырау и Кульсары. Это обуславливается тем, что в двух основных населенных пунктах области расположены крупные предприятия, иностранные компании. Сюда в основном приезжают мигранты. Проведенный анализ в Атырау выявил более 600 квартир, которые сдаются в аренду, но они никем не учтены. Это уменьшает поступление налогов, никто не имеет представления, кто в них проживает», - сообщил М. Утешев.

Вместе с тем было отмечено, что частный сектор полностью находится в «тени». Сколько и кому сдают свои «времянки» в частных домах? Такую информацию не могут предоставить ни в департаменте государственных доходов, ни в полиции.

Обзор рынка недвижимости показал, что во многих домах, полученных по госпрограмме, проживают не сами владельцы, а их родственники, которые зарабатывают на аренде жилья. В то же время  в Атырау и Кульсары в очереди на получения жилья состоят 21,6 тыс человек, на получение земельных участков - 80 тыс человек.

«Не могу сказать, что все они, действительно, нуждаются в жилье. Здесь необходимо внесение изменений в закон. В частности, о временной регистрации при проживании. Многие просто игнорируют эту норму Кодекса РК об административных правонарушениях. За такие правонарушения было наложено штрафов на сумму 14 млн тенге, но почему-то ситуация не меняется в лучшую сторону. Правонарушения имеют место быть», - констатировал М. Утешев.

Акимы Атырау и Жылыойского района дополнили доклад председателя Общественного совета, заострив внимание на проводимой работе по выявлению незаконных арендодателей. Заслушав сообщения, аким области Нурлан Ногаев высказал свое мнение о существующей проблеме.

«Мы должны решать этот вопрос в комплексе. Нужно выработать механизм совместной работы. В первую очередь, это касается деятельности департамента государственных доходов, полиции, КСК, местных исполнительных органов. Нужно привлекать общественность к решению проблемы», - отметил Н. Ногаев.

Как вывести из «тени» арендное жилье, говорили в Атырау

По данным руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области Ерлана Жанбаева, в регионе зарегистрированы 3437 юридических и физических лиц, занимающих предоставлением жилья в аренду.

«Только с начала года на учет встали 311 участников данного вида предпринимательской деятельности. В результате бюджет пополнился на 1,9 млрд тенге. Совместно с ДВД, акиматами проводится разъяснительная работа среди населения. Но есть разного рода проблемы, в том числе и в законодательных актах», - отметил Е. Жанбаев. Проинформировав, что арендодатель может не регистрироваться в органах государственных доходов, если прибыль от данного вида деятельности не превышает 390 тыс тенге в год. Также сотрудники госдоходов и полиции не могут вести проверку объектов предпринимательства - кафе, ресторанов, где работают и проживают мигранты.

И.о. начальника местной полицейской службы ДВД Атырауской области Мурат Демегенов, доложив о ситуации по региону, высказал мнение о повышении штрафных санкций для недобросовестных арендодателей.

«В свое время нами были предложены изменения в КоАП РК, где нарушителей общественного порядка - курильщиков, людей, находящихся в нетрезвом состоянии, стали штрафовать на месте. Это привело к тому, что люди начали совершать меньше нарушений в общественных местах. Я считаю, что, если такие меры применять к арендодателям, то ситуация будет иная. Людям, сдающим квартиру, будет выгодно зарегистрироваться в департаменте госдоходов и официально платить налоги, чем платить штраф за нарушения. Таким образом, с квартиросъемщиком будет заключаться договор, и уполномоченные органы будут знать о лицах, проживающих на съемных квартирах», - сказал М. Демегенов.

Завершая заседание Общественного совета, аким области дал поручение о создании рабочей группы во главе с заместителем акима области Айгуль Ажгалиевой. В группу должны войти все заинтересованные структуры - представители департамента государственных доходов, ДВД, юстиции, Палаты предпринимателей, КСК.

«Решить этот вопрос нам вполне по силам. Руководитель департамента государственных доходов сообщил, что с начала года зарегистрированы новые юридические и физические лица, занимающиеся данным видом предпринимательства. Значит, проводимая работа дает свои плоды. Людям, как отметили выступающие, будет выгодно работать официально, чем платить большие штрафы за незаконную деятельность. А уполномоченным органам иметь всю информацию для обеспечения безопасности граждан», - сказал Н. Ногаев.

На заседании Общественного совета также были обсуждены вопросы миграции и обеспечения безопасности граждан.


Как вывести из «тени» арендное жилье, говорили в Атырау
Как вывести из «тени» арендное жилье, говорили в Атырау
Как вывести из «тени» арендное жилье, говорили в Атырау

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Жилье, Экономика,
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Автор:

А. Соколов

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