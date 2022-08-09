9 Августа 2022 20:16

Как выступали на олимпиаде-2022 в Индии казахстанские шахматисты

ЧЕННАИ. КАЗИНФОРМ - Завершилась 44 Всемирная шахматная Олимпиада 2022. В этом году Индия собрала более 2000 участников, 189 мужских и 162 женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Женская сборная РК набрала 17 матчевых очков (одержала 8 побед, 1 ничью, 2 поражения). Согласно международному рейтингу женская сборная занимала 10 строчку в стартовом списке олимпиады и заняла 5 место. Наши шахматистки на олимпиаде являются одной из самых молодых команд согласно среднему возрасту. Женскую сборную РК опередили такие страны, как Украина, Грузия, США и Индия.

В состав входят:

1) Абдумалик Жансая (22 года) набрала 7 очков из 9 партий;

2) Асаубаева Бибисара (18 лет) набрала 8 очков из 11 партий;

3) Балабаева Ксения (17 лет) набрала 5,5 очков из 10 партий;

4) Нахбаева Гулисхан (31 год) набрала 6 очков из 10 партий;

5) Нургали Назерке (18 лет) набрала 1,5 очков из 4 партий.

Мужская сборная РК набрала 15 матчевых очков (одержала 7 побед, 1 ничью, 3 поражения).

Шахматисты согласно международному рейтингу занимала 40 строчку в стартовом списке олимпиады, но несмотря на это мужская команда в составе с молодыми и перспективными шахматистами заняла в итоге 17-е место.

Состав мужской сборной:

1) Джумабаев Ринат (33 года) набрал 5,5 очка из 9 партий;

2) Сулейменов Алишер (22 года) набрал 6,5 очков из 10 партий;

3) Кажгалеев Муртас (49 лет) набрал 1 очко из 4 партий;

4) Уразаев Арыстанбек (24 года) набрал 7 очков из 11 партий;

5) Ногербек Казыбек (18 лет) набрал 7,5 очков из 10 партий.













Фото: www.facebook.com/kazchesskz