Как вырабатываются антитела при векторной и инактивированной вакцинах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Александр Гуляев в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» ответил на самые актуальные вопросы по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. К слову, доктор недавно сам получил прививку. В ходе беседы он рассказал о своем самочувствии.

-Александр Евгеньевич, здравствуйте! Проясните, пожалуйста, в чем отличие инактивированной вакцины от векторной?

- Слово «инактивированная» является синонимом слова неживая. Когда ее вводят в организм - поступают все компоненты вируса, но полностью обеззараженные, убитые. На все компоненты организм вырабатывает антитела. Векторная вакцина содержит неполный вирус. Вообще коронавируса там нет. Есть отдельный белок шипа коронавируса. Чтобы доставить его в иммунную клетку организма, который вырабатывает антитела, нужно направляющее устройство, так называемый вектор. В данном случае компания института Гамалея, в качестве переносчика выбрала совершенно безопасный вирус человека – риновирус, с которым мы встречаемся от рождения до смерти. Он легко поступает в клетки человека. Именно к этому вирусу прикреплен белок коронавируса. В таком виде белок оказывается внутри клетки и на этот белок начинают вырабатываться антитела. Компания AstraZeneca использовала точно такой же вектор. Только в качестве вектора взяла не риновирус человека, а риновирус обезьяны. Им показалось, что это лучше. Для человека он безопасен. Риновирус человека и обезьяны доставляет в организм белок коронавируса, на который начинают вырабатываться антитела. Потом стимулируются другие клетки - так начинает появляться клеточный иммунитет. Векторные вакцины – вакцины, в которых один из белков вируса доставляется в клетку человека. А инактивированные вакцины содержат полный вирус, но только обезвреженный. Это принципиальное отличие в технологии производства. Но и в первом, и во втором случае начинают вырабатываться антитела, стимулируется клеточный иммунитет. Принципиальных отличий между этими вакцинами не должно быть.

-Скажите, пожалуйста, как долго антитела сохраняются в организме человека?

-Об этом сказать трудно. Станет ясно, когда пройдет определенное время. Никто сейчас не может точно сказать, на какое время сохраняются антитела, тем более у конкретного человека. Мое личное мнение: у каждого пациента будет колебание по продолжительности сохранения антител, потому что у всех разная иммунная система. Например, когда прививают от гриппа, антитела сохраняются около года. Такой вывод мы сделали в ходе длительного применения. По коронавирусу пока такого опыта нет. Пройдет год, и мы можем точно сказать, у какого процента людей сохранились антитела. Сейчас идут только предположения. Считается, что антитела будут сохраняться надолго.

-Сколько человек в Казахстане необходимо привить, чтобы снять маски и избавиться от ограничений?

-Снять маски сразу не получится. Вообще считается, что нужно привить более 70 % населения. Но сейчас есть ограничения по показаниям. Мы не можем прививать детей до 18 лет, беременных. Пока остерегаются прививать иммунокомпрометированных пациентов. Это больные с онкологическими и другими заболеваниями, которые получают иммунодепрессанты. Почему не можем? Потому что на них не проводились исследования.

- А Вы получили вакцину против коронавируса?

- Да, привился вакциной, которая сейчас у нас используется. Пока она единственная.

- Как Ваше самочувствие?

- Я не чувствую вакцины. Надо сказать, что люди моего возраста, а мне 68 лет, не чувствуют вакцины. Все-таки молодые чувствуют неудобства после прививки. У них сильный иммунитет, они реагируют сильнее: недомогание, температура. А у пожилых пациентов бывает меньше реакций иммунной системы. Например, я ничего не чувствовал при первой, второй дозе. А у сына была температура, ломота суставов.

- Сейчас выявляют новые штаммы коронавируса. Британский, южноафриканский… Как вакцина будет реагировать на них?

- Чисто теоретически вакцины должны действовать. Поскольку при создании вакцины используется основной белок коронавируса, который не мутирует, не меняется. Мутации происходят в других частях коронавируса. Поэтому теоретически должны действовать, но практически нужно опираться на опыт. Сейчас выходят публикации с опытом AstraZeneca. То есть, антитела реагируют, вырабатываются, но несколько слабее, чем на обычный штамм. Но это только предположение. Сейчас в этих штаммах, которые Вы назвали, используется тот же белок.

- Человечество побеждало множество заболеваний с помощью вакцин. Об этом не раз говорили врачи…

- Все знают, как мы победили оспу. В этом случае была не инактивированная, а ослабленная вакцина. Думали, что победили корь. Почти были уверены. Но, из-за так называемых антипрививочников, как только организовали своё общество, у нас опять появилась корь. К счастью, пока нет полиомиелита. Это ужасное, калечащее человека заболевание. Его победили с помощью вакцин. Есть правда и результаты непобежденных болезней. Мы не можем сказать, что грипп победили с помощью вакцины. Да, с помощью нее мы увеличили свою защиту. Заболевание не будет таким тяжелым, даже если вы заболеете гриппом. Но, если мы будем пренебрегать вакциной против коронавируса - это безумие. У нас нет лекарств. Единственный способ защитить общество – вакцина.

- Есть ли риск заражения между получения первой и второй дозы вакцины?

-Антитела не сразу появляются. Первые антитела должны появиться в течение трех недель. Риск заражения, к сожалению, есть. В ходе доклинических исследованиях на животных нашли эту разницу. 21 день между первой и второй дозами был выбран по результатам клинических исследований. Изучали: как быстро появляются антитела. Но считается, что к 21 дню максимально от первой дозы эффект уже получен. То есть, три недели – результат доклинических и клинических исследований.

- Спасибо за беседу! Не болейте!