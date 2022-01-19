Как выглядит аэропорт Алматы после беспорядков – фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе массовых беспорядков в Алматы наряду с административными и торговыми зданиями, пострадал также международный аэропорт. Он был захвачен бандитами, а затем освобожден в ходе спецоперации. С 13 января воздушная гавань возобновила свою деятельность, а с 19 января уже работает в штатном режиме. Как сегодня выглядит аэропорт после погромов, показывает фотокорреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель пресс-службы международного аэропорта Найля Жабагина заявила, что на сегодняшний день восстановительные работы практически закончены, остались косметические работы.

«Аэропорт с сегодняшнего дня работает в штатном режиме. Постепенно восстанавливается тот поток внутренних и международных рейсов, который был до событий, о которых мы все знаем», - сказала она.

По словам Найли Жабагиной, агрессивно настроенные граждане, которые пришли на территорию аэропорта 5 января вечером, крушили в основном бутики арендаторов, ломали стекла, доходили до серверных, где находятся видеокамеры. Все это было восстановлено силами сотрудников аэропорта. Также она отметила, что никто из сотрудников в ходе беспорядков не пострадал.

«На территории аэропорта, 5 января, когда пришли агрессивные граждане, наши сотрудники под руководством сменного начальника провели эвакуацию, сотрудники и пассажиры, которые не успели улететь или покинуть территорию аэропорта, были успешно эвакуированы», - заявила спикер.

Она посчитала приблизительно 1000 сотрудников и пассажиров.

«Когда поступила информация о том, что агрессивно настроенные граждане идут на нашу территорию, это порядка 40-50 человек, уже был подготовлен план эвакуации сотрудниками аэропорта. Поэтому всех оперативно посадили на автобусы, которые находились на перроне и отвозили в безопасное место… План эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций всегда существует. Решение принимается сменным начальником аэропорта. Эвакуация в аэропорту в тот день началась приблизительно к 19:30», - пояснила Найля Жабагина.

Сообщается, что руководством международного аэропорта будут поощрены сотрудники, которые принимали участие в эвакуации людей с территории аэропорта.

«Мы их называем героями. Ценим», - добавила руководитель пресс-службы.

Найля Жабагина также заметила, что начиная с 13 января, аэропорт обслужил порядка 50 тысяч пассажиров.

Сейчас на территории аэропорта дежурят военные, сотрудники службы безопасности аэропорта, линейный отдел полиции. Спикер заверила, что безопасность пассажиров - главный аспект.

На сегодняшний день уточняется точная сумма ущерба.