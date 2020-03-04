+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 1 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как выделяют жилье для переселенцев, объяснил аким СКО

4 Марта 2020 09:09
Поделиться:
Как выделяют жилье для переселенцев, объяснил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о механизме предоставления жилья переселенцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Умирзак Шукеев проинспектировал качество строительства жилья в Туркестане
Увеличить долю ГЧП в жилищном строительстве предлагают в Казахстане Почему дорожает жилье – ответ Союза строителей Казахстана Жители столичного ЖК пожаловались акиму на упадочное состояние фасада дома

Глава региона подчеркнул, что бесплатно жилье никто не раздает.

«Наши граждане активно обсуждают вопросы переселения. Читаю соцсети, комментарии, мнение людей. Говорят: почему приезжим бесплатно выдается жилье. Не бесплатно. Они ежемесячно оплачивают аренду до полного погашения стоимости, затраченной на строительство дома. Только потом оно становится их собственностью. Ничего бесплатного нет», - сказал К.Аксакалов.

Он обратил внимание на то, что переселенцы закрывают имеющиеся вакансии учителей, врачей, специалистов сельского хозяйства. Прежде всего, в сельской местности. При этом не только за счет государственных средств строятся дома. Немало агроформирований строит жилье для своих сотрудников.

«Важно, что люди прибывают в наш регион и вносят свой вклад в укрепление этнического многообразия нашей области. Приезжают представители разных национальностей. Не только из южных регионов едут, но и из Нур-Султана. Многообразие нашей области – это хорошо. У нас богатейшие возможности, большие водные, земельные, лесные ресурсы. Нужно только работать. Кто хочет работать, а не сидеть на шее государства, тот приедет и закрепится», - подчеркнул аким области.

Напомним, для обеспечения переселенцев жильем в области реализуют пилотный проект по строительству домов для прибывающих семей. В прошлом году построили 428 домов по пяти типовым проектам. Площадь дома – до 90 квадратных метров. В ближайшие три года в области намерены построить 2100 домов.

Всего с 2016 года – начало реализации программы по переселению - из трудоизбыточных регионов в Северо-Казахстанскую область прибыли около 5 тысяч человек.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Жилье,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив