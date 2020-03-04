Как выделяют жилье для переселенцев, объяснил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о механизме предоставления жилья переселенцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона подчеркнул, что бесплатно жилье никто не раздает.

«Наши граждане активно обсуждают вопросы переселения. Читаю соцсети, комментарии, мнение людей. Говорят: почему приезжим бесплатно выдается жилье. Не бесплатно. Они ежемесячно оплачивают аренду до полного погашения стоимости, затраченной на строительство дома. Только потом оно становится их собственностью. Ничего бесплатного нет», - сказал К.Аксакалов.

Он обратил внимание на то, что переселенцы закрывают имеющиеся вакансии учителей, врачей, специалистов сельского хозяйства. Прежде всего, в сельской местности. При этом не только за счет государственных средств строятся дома. Немало агроформирований строит жилье для своих сотрудников.

«Важно, что люди прибывают в наш регион и вносят свой вклад в укрепление этнического многообразия нашей области. Приезжают представители разных национальностей. Не только из южных регионов едут, но и из Нур-Султана. Многообразие нашей области – это хорошо. У нас богатейшие возможности, большие водные, земельные, лесные ресурсы. Нужно только работать. Кто хочет работать, а не сидеть на шее государства, тот приедет и закрепится», - подчеркнул аким области.

Напомним, для обеспечения переселенцев жильем в области реализуют пилотный проект по строительству домов для прибывающих семей. В прошлом году построили 428 домов по пяти типовым проектам. Площадь дома – до 90 квадратных метров. В ближайшие три года в области намерены построить 2100 домов.

Всего с 2016 года – начало реализации программы по переселению - из трудоизбыточных регионов в Северо-Казахстанскую область прибыли около 5 тысяч человек.