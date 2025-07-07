«Стоп» на ринге: как работали врачи на Кубке мира по боксу в Астане

О том, как принимались решения, когда ставился «стоп» и кто отвечал за жизнь боксёров — рассказала заведующая отделением спортивной медицины Центра спортивной медицины акимата г. Астаны Асия Жиенгазина.

На двух рингах турнира ежедневно дежурили четыре рингсайд-доктора, аккредитованных World Boxing. Их задача — за одну минуту определить, может ли спортсмен продолжать бой после травмы. Если повреждение находится в опасной зоне или помощь не успели оказать вовремя, бой немедленно останавливается.

Параллельно на площадке работали три казахстанские бригады спортивных врачей — у рингов и в медпункте. Также дежурили две реанимационные бригады частной скорой помощи. Каждый спортсмен после боя проходил обязательный медицинский осмотр — даже если визуально повреждений не было.

Фото: Динара Акылжанова/ Kazinform

— Даже при внешне нормальном состоянии мы обязаны проверить неврологический статус. При малейших подозрениях — направляем в медпункт или вызываем скорую. Всё фиксируется: глубина, диаметр рассечения, даже незначительные травмы. Это защита спортсмена, — пояснила А. Жиенгазина.

Перед каждым выходом на ринг проводится предварительный осмотр. Казахстанские боксёры дважды в год проходят углублённую диагностику: обязательны МРТ головного мозга, электроэнцефалограмма, при необходимости — КТ и осмотры у профильных специалистов.

Ежедневно медики турнира отрабатывали сценарии экстренных ситуаций: стабилизацию, эвакуацию, транспортировку. Учения проводились с участием волонтёров, а не манекенов — чтобы максимально приблизить действия врачей к реальным условиям.

— Спортивная медицина — это не просто лечение. Это принятие решений в моменте. Иногда «стоп» от врача — это не поражение, а сохранённая жизнь, — отметила специалист.

За неделю Кубка мира врачи столкнулись с несколькими тяжёлыми случаями. В тяжёлый нокаут был отправлен японский боксёр Шунсуке Китомото — его госпитализировали после боя. Также серьёзные удары получили представители Бразилии и Италии. В обоих случаях медицинская помощь была оказана оперативно, спортсменов доставили на дополнительное обследование.

Напомним, сегодня прошли финальные бои. Глава государства поздравил боксеров с победой на Кубке мира в Астане.