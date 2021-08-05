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Как восстановить здоровье после коронавирусной инфекции

5 Августа 2021 15:07
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Как восстановить здоровье после коронавирусной инфекции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный врач поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева дала рекомендации пациентам, переболевшим коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главврач отметила, что реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему вне зависимости от степени тяжести заболевания. А пациенты, которые перенесли среднетяжелую и тяжелую формы коронавирусной пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации.

«После выписки из стационара медицинское наблюдение за реконвалесцентами (выздоравливающими - ред.), перенесшими среднетяжелую или тяжелую форму заболевания, продолжается в домашних условиях под наблюдением врача поликлиники. Сроки наблюдения определяют индивидуально в зависимости от общего состояния реконвалесцента», - сообщила Ф. Агибаева.

По показаниям проводят психологическую и респираторную реабилитацию в амбулаторных условиях или лечение либо реабилитацию в профильном стационаре. Составляются индивидуальные планы реабилитации для пациентов с тяжелым или критическим состоянием, пожилых людей, пациентов с ожирением, беременных, пациентов с сопутствующей патологией и другими, с последующей маршрутизацией пациента в соответствии с приказом Минздрава.

По словам Ф. Агибаевой, методы реабилитации зависят от их целей. Вероятно, потребуется улучшить динамику дыхания, облегчить симптомы беспокойства и депрессии и многое другое. В зависимости от этих целей применяют методы реабилитации. К примеру, с пациентом проводится лечебная, респираторная гимнастика, позиционирование больного — смена положения.

«Применяется позиционное лечение, чтобы повысить качество дыхания, вентиляции, перфузии и улучшить дренажные функции. Также существует ранняя активизация пациента, включающая профилактику скелетно-мышечных проблем и тромбозов. Третье - респираторная реабилитация, включающая индивидуальный подбор дыхательных упражнений согласно клиническим проявлениям, включая использование методов физиотерапии, чтобы улучшить дренажную функцию», - отметила спикер.

Кроме этого, необходима психологическая реабилитация и поддержка, а также коррекция образа жизни, сбалансированное питание, отказ от курения.

Если заболевание протекало тяжело, могут нарушиться функции абсолютно любого органа или системы организма — нервной, сердечно-сосудистой, почек, печени. Поэтому реабилитация подбирается индивидуально.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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