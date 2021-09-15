РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:16, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как восстановиться после коронавируса

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Все пациенты, переболевшие коронавирусом, нуждаются в реабилитации. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила врач-инфекционист городской клинической больницы №5 управления общественного здоровья Алматы Ольга Антипова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметила, что последствия коронавируса могут быть самыми разными, именно поэтому переболевшим необходимо обращаться к лечащему врачу-терапевту.

    «Если пациент переболел в легкой форме, то обычно все равно назначается реабилитация, но она проводится в домашних условиях. Это простые упражнения дыхательной гимнастики, прогулки на свежем воздухе, диета. После средней и тяжелой степени заболевания пациентов направляют в отделения реабилитации. Например, у нас в больнице есть отделение реабилитации, где проводится физиотерапия и гимнастика. Поэтому все пациенты получают реабилитацию», - сказала Ольга Антипова.

    Врач-инфекционист добавила, что для реабилитации переболевших коронавирусом применяют электрофорез на нижнюю часть грудной клетки, который оказывает противовоспалительный эффект, а также проводится виброакустический аппаратный массаж. Процедуры проводятся в течение 5-7 дней.

    Она добавила, что реабилитация после COVID-19 может состоять из трех этапов.

    «Первый этап реабилитации больные проходят еще в стационаре, после выписки или лечения дома они попадают в реабилитационный центр. После этого их уже направляют в санаторно-курортное лечение», - пояснила спикер.

    Ольга Антипова заметила, что заболевание в легкой или бессимптомной форме может принести последствия.

    «Такие пациенты где-то в 30% случаях могут жаловаться на утомляемость, нарушение сна, повышенную потливость и чаще всего на усталость… Это связано с заболеванием КВИ. Нет ни одного органа в организме, который не поражает вирус, в первую очередь поражается сосудистая система, свертываемость крови», - сообщила врач.

    Постковидный синдром может длиться от недели и до полугода. Причем в реабилитации могут нуждаться переболевшие дети.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!