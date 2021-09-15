Как восстановиться после коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Все пациенты, переболевшие коронавирусом, нуждаются в реабилитации. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила врач-инфекционист городской клинической больницы №5 управления общественного здоровья Алматы Ольга Антипова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что последствия коронавируса могут быть самыми разными, именно поэтому переболевшим необходимо обращаться к лечащему врачу-терапевту.

«Если пациент переболел в легкой форме, то обычно все равно назначается реабилитация, но она проводится в домашних условиях. Это простые упражнения дыхательной гимнастики, прогулки на свежем воздухе, диета. После средней и тяжелой степени заболевания пациентов направляют в отделения реабилитации. Например, у нас в больнице есть отделение реабилитации, где проводится физиотерапия и гимнастика. Поэтому все пациенты получают реабилитацию», - сказала Ольга Антипова.

Врач-инфекционист добавила, что для реабилитации переболевших коронавирусом применяют электрофорез на нижнюю часть грудной клетки, который оказывает противовоспалительный эффект, а также проводится виброакустический аппаратный массаж. Процедуры проводятся в течение 5-7 дней.

Она добавила, что реабилитация после COVID-19 может состоять из трех этапов.

«Первый этап реабилитации больные проходят еще в стационаре, после выписки или лечения дома они попадают в реабилитационный центр. После этого их уже направляют в санаторно-курортное лечение», - пояснила спикер.

Ольга Антипова заметила, что заболевание в легкой или бессимптомной форме может принести последствия.

«Такие пациенты где-то в 30% случаях могут жаловаться на утомляемость, нарушение сна, повышенную потливость и чаще всего на усталость… Это связано с заболеванием КВИ. Нет ни одного органа в организме, который не поражает вирус, в первую очередь поражается сосудистая система, свертываемость крови», - сообщила врач.

Постковидный синдром может длиться от недели и до полугода. Причем в реабилитации могут нуждаться переболевшие дети.