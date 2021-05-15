Как водителям проверить свои штрафы
В нашу редакцию обратились несколько водителей с вопросом, как можно проверить штраф, в том числе не выходя из дома.
Начальник управления административной полиции департамента полиции города, полковник Жандос Мураталиев сообщил, что на сегодня для проверки административных нарушений ПДД РК можно обратиться в отдел административной практики в 104 кабинет, расположенный по адресу: улица Байтурсынова, 185 В, угол улицы Тимирязева.
Также имеются следующие способы проверки административного правонарушения гражданами:
- информационный сервис qamqor.gov.kzКомитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК;
- портал электронного правительства РК egov.kz;
- информация и оплата штрафов онлайн и в приложении kaspi.kz с 2020 года.
«При оплате штрафов в онлайн-режиме в банках второго уровня, оплата автоматически поступает в базу данных, интегрированную с базой единого реестра административных правонарушений КПСиСУ. В случае оплаты штрафа в офлайн-режиме, необходимо предоставить квитанцию об оплате штрафа в орган, наложивший взыскание», - отметил Жандос Мураталиев.