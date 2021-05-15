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    14:30, 15 Май 2021 | GMT +6

    Как водителям проверить свои штрафы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы некоторые водители столкнулись с трудностями при проверке и оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. В полиции рассказали о способах поверки и оплаты штрафов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В нашу редакцию обратились несколько водителей с вопросом, как можно проверить штраф, в том числе не выходя из дома.

    Начальник управления административной полиции департамента полиции города, полковник Жандос Мураталиев сообщил, что на сегодня для проверки административных нарушений ПДД РК можно обратиться в отдел административной практики в 104 кабинет, расположенный по адресу: улица Байтурсынова, 185 В, угол улицы Тимирязева.

    Также имеются следующие способы проверки административного правонарушения гражданами:

    - информационный сервис qamqor.gov.kzКомитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК;

    - портал электронного правительства РК egov.kz;

    - информация и оплата штрафов онлайн и в приложении kaspi.kz с 2020 года.

    «При оплате штрафов в онлайн-режиме в банках второго уровня, оплата автоматически поступает в базу данных, интегрированную с базой единого реестра административных правонарушений КПСиСУ. В случае оплаты штрафа в офлайн-режиме, необходимо предоставить квитанцию об оплате штрафа в орган, наложивший взыскание», - отметил Жандос Мураталиев.


    Теги:
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