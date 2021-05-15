Как водителям проверить свои штрафы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы некоторые водители столкнулись с трудностями при проверке и оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. В полиции рассказали о способах поверки и оплаты штрафов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нашу редакцию обратились несколько водителей с вопросом, как можно проверить штраф, в том числе не выходя из дома.

Начальник управления административной полиции департамента полиции города, полковник Жандос Мураталиев сообщил, что на сегодня для проверки административных нарушений ПДД РК можно обратиться в отдел административной практики в 104 кабинет, расположенный по адресу: улица Байтурсынова, 185 В, угол улицы Тимирязева.

Также имеются следующие способы проверки административного правонарушения гражданами:

- информационный сервис qamqor.gov.kzКомитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК;

- портал электронного правительства РК egov.kz;

- информация и оплата штрафов онлайн и в приложении kaspi.kz с 2020 года.

«При оплате штрафов в онлайн-режиме в банках второго уровня, оплата автоматически поступает в базу данных, интегрированную с базой единого реестра административных правонарушений КПСиСУ. В случае оплаты штрафа в офлайн-режиме, необходимо предоставить квитанцию об оплате штрафа в орган, наложивший взыскание», - отметил Жандос Мураталиев.