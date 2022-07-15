15 Июля 2022 15:11

Как влияют мультфильмы с ЛГБТ - персонажами на детей: мнение психологов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Вчера министр культуры и спорта РК Даурен Абаев сообщил о том, что прокат мультфильма «Базз лайтер» в Казахстане осуществляться не будет. Пользователи Сети разделились на два лагеря: кто-то выражал благодарность министру за реализацию «Слышащего государства», кто- то, напротив, посчитал эту меру цензурой и давлением. Корреспондент МИА «Казинформ» обратился за комментариями к психологам.

«На мировоззрение ребенка влияет весь просматриваемый им контент, поскольку так формируется его картина мира. Чем разнообразнее контент, тем реалистичнее его представление о мире. Ответственность родителя - регламентировать количество и тематику материалов, чтобы не случилось чрезмерного и однотипного потребления. Что касается влияния на сексуальную ориентацию, то здесь ответ простой: она является врожденной, и даже чрезмерное потребление ЛГБТ-контента не может ее изменить. Другой вопрос, что современный мир, с его свободой, позволяет человеку интересоваться этими вопросами, экспериментировать и на практике делать свой выбор. Никакие мультфильмы не могут переориентировать и растлить молодежь. Запрещение данного мультфильма похоже на поведение страуса, который от страха прячет голову в песок. Мир не станет другим от того, что мы для себя поставим запреты. Более того, молодые люди будут стремиться убегать туда, где больше свободы. Только им самим решать, какими, с кем и где им быть», - считает психолог Каламкас Канапиева.

«Это американский мультфильм. В этой стране свои устои и правила. Люди живут иначе, кушают вредную еду, есть свои особенности в одежде. Мы же не можем запрещать хот-доги, чизбургеры. Это тоже вредно для здоровья. Можно найти много придирок и запретить мультфильм. Мы не хотим такую идеологию, но она есть, и о ней надо знать», - считает психолог, пожелавший остаться анонимом.

Специалист сообщил, что режиссер не случайно добавил фрагмент с поцелуем в губы двух женщин. Это посыл, чтобы дети и взрослые привыкали к данному факту и принимали это за норму.

«С другой стороны у них секс – не запретная тема. Пропагандируется сексуальное воспитание. В Казахстане иначе - все секретно и от этого много проблем. Это палка о двух концах. Не знаешь рассказывать об этом ребенку в школе на уроках или нет? Если дети будут знать, что такое есть и бывает, они будут к этому готовы. Мы закрываем ребенка от жизни, которая существует в реальности. В некоторых странах разрешены однополые браки, можно усыновлять детей, помимо мужского и женского рода с уществует «оно». А наши дети в Казахстане об этом знать не будут», - считает психолог.

За комментарием корреспондент МИА «Казинформ» также обращалась в Министерство культуры и спорта РК. В пресс-службе ведомства пообещали прокомментировать ситуацию с прокатом анимационного фильма «Базз Лайтер».

Фото: claudia.abril.com.br