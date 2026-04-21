Как выступили казахстанские боксеры на старте Кубка мира в Бразилии

Наиболее ярким получилось выступление Диаса Молжигитова в весе до 80 кг. Казахстанец досрочно завершил бой против японца Кая Ториабе, отправив его дважды в нокдаун, после чего судья присудил победу Диасу.

Победой отметилась и бронзовая призерка Олимпиады, трехкратная чемпионка мира Назым Кызайбай. В стартовом поединке казахстанка без проблем победила турчанку Айсен Таскин со счетом 4:1.

Фарух Тохтасынов в весе до 70 кг провел довольно нервный поединок против ирландца Джона Макконнелла. Казахстанец два раза побывал в нокдауне, но сумел быстро восстановиться и вырвать победу со счетом 3:2.

Еще два боя с участием казахстанцев завершились их поражением. Турнир после первого же поединка покинули Даулет Тулемисов (до 90 кг), вчистую проигравший бразильцу, вице-чемпиону мира Фильо Исайасу, а также Жансери Кошербаев (до 60 кг), уступивший по решению судей ирландцу Джуду Галлахеру.

