телерадиокомплекс президента РК
    12:20, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Как выступили казахстанские боксеры на старте Кубка мира в Бразилии

    В Бразилии стартовал первый этап Кубка мира по боксу 2026 года. На ринг в дебютный день вышли пять казахстанцев, передает Kazinform.

    Диас Молжигитов
    Фото: boxingkazakhstan / Instagram

    Наиболее ярким получилось выступление Диаса Молжигитова в весе до 80 кг. Казахстанец досрочно завершил бой против японца Кая Ториабе, отправив его дважды в нокдаун, после чего судья присудил победу Диасу.

    Победой отметилась и бронзовая призерка Олимпиады, трехкратная чемпионка мира Назым Кызайбай. В стартовом поединке казахстанка без проблем победила турчанку Айсен Таскин со счетом 4:1.

    Фарух Тохтасынов в весе до 70 кг провел довольно нервный поединок против ирландца Джона Макконнелла. Казахстанец два раза побывал в нокдауне, но сумел быстро восстановиться и вырвать победу со счетом 3:2.

    Еще два боя с участием казахстанцев завершились их поражением. Турнир после первого же поединка покинули Даулет Тулемисов (до 90 кг), вчистую проигравший бразильцу, вице-чемпиону мира Фильо Исайасу, а также Жансери Кошербаев (до 60 кг), уступивший по решению судей ирландцу Джуду Галлахеру.

    Ранее мы сообщали, что Казахстан гарантировал себе как минимум две медали на этапе Кубка мира по боксу в Бразилии. 

     

    Альберт Ахметов
