    19:37, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Две казахстанки гарантировали себе медали этапа Кубка мира по боксу до выхода на ринг

    В Бразилии стартует первый этап Кубка мира по боксу сезона-2026, передает агентство Kazinform.

    бокс
    Фото: olympic.kz

    Турнир пройдет с 20 по 26 апреля в в Фош-ду-Игуасу, Бразилия, с участием рекордного количества стран — 50. Тем не менее, после проведенной организаторами жеребьевки еще до начала соревнований стало известно, что у Казахстана будет как минимум две медали.

    Валерия Аксенова, выступающая в весе свыше 80 кг, без участия в отборочных раундах автоматически попала в финал. По итогам ее боя с Софией Сирой из Венгрии станет известно, кто из этих двух спортсменок получит золотую медаль, а кто — серебряную.

    Автоматический допуск в полуфинал получила также выступающая в весе до 80 кг казахстанка Жибек Жараскызы. В случае победы над Эмилией Котерской Жибек в финале побьется за золото, а если проиграет, то ей вручат бронзвую медаль — по правилам бокса за поражение в полуфинале выдается медаль без проведения поединка за третье место с проигравшим параллельный полуфинал.

    Причина такого положения дел в небольшом количестве участников соревнований именно в тяжелой и супертяжелой весовой категории у женщин. В других весах на этапе Кубка мира по боксу ожидается ожесточенная борьба, и чтобы выиграть медаль, нужно пройти несколько раундов.

    Полный список первых соперников казахстанских боксеров на этапе Кубка мира в Бразилии выглядит так.
    Наши первые соперники на Кубке мира известны

    Мужчины
    50 кг, 13 участников
    1/8 финала
    Даниэль Сабит — Иштван Сака (Венгрия)

    55 кг, 27 боксеров
    1/16 финала
    Баглан Кенжебек — Жираир Саргсян (Армения)

    60 кг, 27 боксеров
    1/16 финала
    Жансери Кошербаев — Джуд Галлахер (Ирландия)

    65 кг, 30 боксеров
    1/16 финала
    Мухаммедсабыр Базарбайулы — Хасен Атия (Тунис)

    70 кг, 29 боксеров
    1/16 финала
    Фарух Токтасынов — Джон Макконнелл (Ирландия)
    В 1/8 финала он может встретиться с чемпионом мира Севоном Оказавой из Японии.

    75 кг, 9 боксеров
    ¼ финала
    Санжарали Бегалиев — Саиджамшид Джафаров (Азербайджан, двукратный чемпион мира)

    80 кг, 23 боксера
    1/16 финала
    Диас Молжигитов — Кай Ториабе (Япония)

    85 кг, 7 боксеров
    ¼ финала
    Султан Айбарулы — Паоло Карузо (Италия)

    90 кг, 16 боксеров
    1/8 финала
    Даулет Толемисов — Филио Исайас (Бразилия, серебряный призер чемпионата мира в Ливерпуле)

    Женщины

    51 кг, 23 участника
    Алуа Балкыбекова встретится с победительницей Микаэлы Бадеску — Златиславой Чукановой (Болгария) в 1/8 финала.

    54 кг, 20 участников
    1/16 финала
    Назым Кызайбай — Айсен Таскин (Турция)

    60 кг, 18 участников
    1/8 финала
    Виктория Графеева — Эмили Рзаева (Азербайджан)

    65 кг, 22 участника
    Аида Абикеева в 1/8 финала встретится с победительницей пары Виктория Жилкова (Чехия) — Андерсон Мезморизе.

    70 к, 17 участников
    Наталья Богданова сразится с победительницей пары Бусеназ Сурменели (Турция, чемпионка Олимпийских игр в Токио) — Кьяра Сарайелло (Италия) в 1/8 финала.

    80 кг, 3 участника
    ½ финала
    Жибек Жараскызы — Эмилия Котерска (Польша, чемпионка Европы среди юниоров до 23 лет)

    +80 кг, 2 участника

    Финалы
    Валерия Аксенова — София Сира (Венгрия).

    Ранее стало известно, кто представит Казахстан на этапе Кубка мира в Бразилии. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Бразилия
    Альберт Ахметов
    Автор
