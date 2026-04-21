Две казахстанки гарантировали себе медали этапа Кубка мира по боксу до выхода на ринг
В Бразилии стартует первый этап Кубка мира по боксу сезона-2026, передает агентство Kazinform.
Турнир пройдет с 20 по 26 апреля в в Фош-ду-Игуасу, Бразилия, с участием рекордного количества стран — 50. Тем не менее, после проведенной организаторами жеребьевки еще до начала соревнований стало известно, что у Казахстана будет как минимум две медали.
Валерия Аксенова, выступающая в весе свыше 80 кг, без участия в отборочных раундах автоматически попала в финал. По итогам ее боя с Софией Сирой из Венгрии станет известно, кто из этих двух спортсменок получит золотую медаль, а кто — серебряную.
Автоматический допуск в полуфинал получила также выступающая в весе до 80 кг казахстанка Жибек Жараскызы. В случае победы над Эмилией Котерской Жибек в финале побьется за золото, а если проиграет, то ей вручат бронзвую медаль — по правилам бокса за поражение в полуфинале выдается медаль без проведения поединка за третье место с проигравшим параллельный полуфинал.
Причина такого положения дел в небольшом количестве участников соревнований именно в тяжелой и супертяжелой весовой категории у женщин. В других весах на этапе Кубка мира по боксу ожидается ожесточенная борьба, и чтобы выиграть медаль, нужно пройти несколько раундов.
Полный список первых соперников казахстанских боксеров на этапе Кубка мира в Бразилии выглядит так.
Наши первые соперники на Кубке мира известны
Мужчины
50 кг, 13 участников
1/8 финала
Даниэль Сабит — Иштван Сака (Венгрия)
55 кг, 27 боксеров
1/16 финала
Баглан Кенжебек — Жираир Саргсян (Армения)
60 кг, 27 боксеров
1/16 финала
Жансери Кошербаев — Джуд Галлахер (Ирландия)
65 кг, 30 боксеров
1/16 финала
Мухаммедсабыр Базарбайулы — Хасен Атия (Тунис)
70 кг, 29 боксеров
1/16 финала
Фарух Токтасынов — Джон Макконнелл (Ирландия)
В 1/8 финала он может встретиться с чемпионом мира Севоном Оказавой из Японии.
75 кг, 9 боксеров
¼ финала
Санжарали Бегалиев — Саиджамшид Джафаров (Азербайджан, двукратный чемпион мира)
80 кг, 23 боксера
1/16 финала
Диас Молжигитов — Кай Ториабе (Япония)
85 кг, 7 боксеров
¼ финала
Султан Айбарулы — Паоло Карузо (Италия)
90 кг, 16 боксеров
1/8 финала
Даулет Толемисов — Филио Исайас (Бразилия, серебряный призер чемпионата мира в Ливерпуле)
Женщины
51 кг, 23 участника
Алуа Балкыбекова встретится с победительницей Микаэлы Бадеску — Златиславой Чукановой (Болгария) в 1/8 финала.
54 кг, 20 участников
1/16 финала
Назым Кызайбай — Айсен Таскин (Турция)
60 кг, 18 участников
1/8 финала
Виктория Графеева — Эмили Рзаева (Азербайджан)
65 кг, 22 участника
Аида Абикеева в 1/8 финала встретится с победительницей пары Виктория Жилкова (Чехия) — Андерсон Мезморизе.
70 к, 17 участников
Наталья Богданова сразится с победительницей пары Бусеназ Сурменели (Турция, чемпионка Олимпийских игр в Токио) — Кьяра Сарайелло (Италия) в 1/8 финала.
80 кг, 3 участника
½ финала
Жибек Жараскызы — Эмилия Котерска (Польша, чемпионка Европы среди юниоров до 23 лет)
+80 кг, 2 участника
Финалы
Валерия Аксенова — София Сира (Венгрия).
