Две казахстанки гарантировали себе медали этапа Кубка мира по боксу до выхода на ринг

Турнир пройдет с 20 по 26 апреля в в Фош-ду-Игуасу, Бразилия, с участием рекордного количества стран — 50. Тем не менее, после проведенной организаторами жеребьевки еще до начала соревнований стало известно, что у Казахстана будет как минимум две медали.

Валерия Аксенова, выступающая в весе свыше 80 кг, без участия в отборочных раундах автоматически попала в финал. По итогам ее боя с Софией Сирой из Венгрии станет известно, кто из этих двух спортсменок получит золотую медаль, а кто — серебряную.

Автоматический допуск в полуфинал получила также выступающая в весе до 80 кг казахстанка Жибек Жараскызы. В случае победы над Эмилией Котерской Жибек в финале побьется за золото, а если проиграет, то ей вручат бронзвую медаль — по правилам бокса за поражение в полуфинале выдается медаль без проведения поединка за третье место с проигравшим параллельный полуфинал.

Причина такого положения дел в небольшом количестве участников соревнований именно в тяжелой и супертяжелой весовой категории у женщин. В других весах на этапе Кубка мира по боксу ожидается ожесточенная борьба, и чтобы выиграть медаль, нужно пройти несколько раундов.

Полный список первых соперников казахстанских боксеров на этапе Кубка мира в Бразилии выглядит так.

Наши первые соперники на Кубке мира известны

Мужчины

50 кг, 13 участников

1/8 финала

Даниэль Сабит — Иштван Сака (Венгрия)

55 кг, 27 боксеров

1/16 финала

Баглан Кенжебек — Жираир Саргсян (Армения)

60 кг, 27 боксеров

1/16 финала

Жансери Кошербаев — Джуд Галлахер (Ирландия)

65 кг, 30 боксеров

1/16 финала

Мухаммедсабыр Базарбайулы — Хасен Атия (Тунис)

70 кг, 29 боксеров

1/16 финала

Фарух Токтасынов — Джон Макконнелл (Ирландия)

В 1/8 финала он может встретиться с чемпионом мира Севоном Оказавой из Японии.

75 кг, 9 боксеров

¼ финала

Санжарали Бегалиев — Саиджамшид Джафаров (Азербайджан, двукратный чемпион мира)

80 кг, 23 боксера

1/16 финала

Диас Молжигитов — Кай Ториабе (Япония)

85 кг, 7 боксеров

¼ финала

Султан Айбарулы — Паоло Карузо (Италия)

90 кг, 16 боксеров

1/8 финала

Даулет Толемисов — Филио Исайас (Бразилия, серебряный призер чемпионата мира в Ливерпуле)

Женщины

51 кг, 23 участника

Алуа Балкыбекова встретится с победительницей Микаэлы Бадеску — Златиславой Чукановой (Болгария) в 1/8 финала.

54 кг, 20 участников

1/16 финала

Назым Кызайбай — Айсен Таскин (Турция)

60 кг, 18 участников

1/8 финала

Виктория Графеева — Эмили Рзаева (Азербайджан)

65 кг, 22 участника

Аида Абикеева в 1/8 финала встретится с победительницей пары Виктория Жилкова (Чехия) — Андерсон Мезморизе.

70 к, 17 участников

Наталья Богданова сразится с победительницей пары Бусеназ Сурменели (Турция, чемпионка Олимпийских игр в Токио) — Кьяра Сарайелло (Италия) в 1/8 финала.

80 кг, 3 участника

½ финала

Жибек Жараскызы — Эмилия Котерска (Польша, чемпионка Европы среди юниоров до 23 лет)

+80 кг, 2 участника

Финалы

Валерия Аксенова — София Сира (Венгрия).

