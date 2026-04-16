    15:33, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Кто из казахстанских боксеров поедет на Кубок мира в Бразилию

    В городе Фош-ду-Игуасу (Бразилия) с 20 по 26 апреля пройдет этап Кубка мира по боксу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Назым Қызайбай
    Фото: olympic.kz

    Казахстан представят 16 боксеров, в том числе девять мужчин и семь женщин. Всего же в предстоящем соревновании ожидается участие 400 боксеров из 50 стран. 

    Если мужская команда Казахстана направляется в Бразилию фактически вторым составом, так как лидеры недавно выступали на чемпионате Азии, то тренерский штаб женской сборной поступил наоборот — поедут все четыре действующие чемпионки мира, пропустившие азиатское первенство — Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Аида Абикеева, Наталья Богданова.

    Таким образом, в этапе Кубка мира в Бразилии от Казахстана примут участие следующие боксеры (в скобках указана история их участия в прошлогоднем Кубке мира).

    Мужчины

    • 50 кг. Даниял Сабит (дебют)
    • 55 кг. Баглан Кенжебек (дебют)
    • 60 кг. Жансери Кошербаев (дебют)
    • 65 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы (дебют)
    • 70 кг. Фарух Токтасынов (дебют)
    • 75 кг. Санжарели Бегалиев (дебют)
    • 80 кг. Диас Молжигитов (бронзовый призер этапа Кубка мира-2025 в Бразилии)
    • 85 кг. Султан Айбарулы (победитель этапа Кубка мира-2025 в Индии)
    • 90 кг. Даулет Толемисов (победитель этапа Кубка мира-2025 в Бразилии)

    Женщины

    • 51 кг. Алуа Балкибекова (серебряный призер этапа Кубка мира-2025 в Астане)
    • 54 кг. Назым Кызайбай (победитель этапа Кубка мира-2025 в Астане)
    • 60 кг. Виктория Графеева (победительница этапа Кубка мира-2025 в Астане)
    • 65 кг. Аида Абикеева (бронзовый призер этапа Кубка мира-2025 в Астане)
    • 70 кг. Наталья Богданова (победительница этапа Кубка мира-2025 в Астане)
    • 80 кг. Жибек Жараский (дебют)
    • +80 кг. Валерия Аксенова (дебют)

    Бразилия имеет возможность во второй раз в своей истории организовать этап Кубка мира. В 2025 году наши соотечественники завоевали там 3 золотые и 3 бронзовые медали. Среди них чемпионами стали Нурсултан Алтынбек (55 кг), Даулет Толемисов (85 кг) и Жазира Оракбаева (51 кг). 

    Альберт Ахметов
