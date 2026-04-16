Кто из казахстанских боксеров поедет на Кубок мира в Бразилию

Казахстан представят 16 боксеров, в том числе девять мужчин и семь женщин. Всего же в предстоящем соревновании ожидается участие 400 боксеров из 50 стран.



Если мужская команда Казахстана направляется в Бразилию фактически вторым составом, так как лидеры недавно выступали на чемпионате Азии, то тренерский штаб женской сборной поступил наоборот — поедут все четыре действующие чемпионки мира, пропустившие азиатское первенство — Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Аида Абикеева, Наталья Богданова.

Таким образом, в этапе Кубка мира в Бразилии от Казахстана примут участие следующие боксеры (в скобках указана история их участия в прошлогоднем Кубке мира).

Мужчины

50 кг. Даниял Сабит (дебют)

55 кг. Баглан Кенжебек (дебют)

60 кг. Жансери Кошербаев (дебют)

65 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы (дебют)

70 кг. Фарух Токтасынов (дебют)

75 кг. Санжарели Бегалиев (дебют)

80 кг. Диас Молжигитов (бронзовый призер этапа Кубка мира-2025 в Бразилии)

85 кг. Султан Айбарулы (победитель этапа Кубка мира-2025 в Индии)

90 кг. Даулет Толемисов (победитель этапа Кубка мира-2025 в Бразилии)

Женщины

51 кг. Алуа Балкибекова (серебряный призер этапа Кубка мира-2025 в Астане)

54 кг. Назым Кызайбай (победитель этапа Кубка мира-2025 в Астане)

60 кг. Виктория Графеева (победительница этапа Кубка мира-2025 в Астане)

65 кг. Аида Абикеева (бронзовый призер этапа Кубка мира-2025 в Астане)

70 кг. Наталья Богданова (победительница этапа Кубка мира-2025 в Астане)

80 кг. Жибек Жараский (дебют)

+80 кг. Валерия Аксенова (дебют)

Бразилия имеет возможность во второй раз в своей истории организовать этап Кубка мира. В 2025 году наши соотечественники завоевали там 3 золотые и 3 бронзовые медали. Среди них чемпионами стали Нурсултан Алтынбек (55 кг), Даулет Толемисов (85 кг) и Жазира Оракбаева (51 кг).