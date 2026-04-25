    06:55, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Как выступил Казахстан в медальных боях Кубка мира по боксу

    24 апреля и в ночь на 25 апрелявосемь казахстанских боксеров выступили в четвертьфинале первого этапа Кубка мира от World Boxing в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    бокс
    Фото: freepik.com

    У мужчин на ринг вышли Даниял Сабит, Фарух Токтасынов, Санжарали Бегалиев, Диас Молжигитов и Султанбек Айбарулы, а у женщин за медали бились Алуа Балкибекова, Виктория Графеева и Аида Абикеева. Результаты их боев представлены ниже.

    Мужчины

    50 кг. Даниял Сабит — Иссам Бенсайяр (Марокко) — победа Бенсайяра единогласным решением судей;

    70 кг. Фарух Токтасынов — Наби Искендеров (Азербайджан) — победа Искендерова раздельным решением судей;

    75 кг. Санжарали Бегалиев — Саиджамшид Джафаров (Азербайджан) — победа Джафарова раздельным решением судей;

    80 кг. Диас Молжигитов — Оладимеджи Шитту (Англия) — победа Молжигитова раздельным решением судей;

    85 кг. Султанбек Айбарулы — Паоло Карузо (Италия) — победа Айбарулы раздельным решением судей.

    Женщины

    51 кг. Алуа Балкибекова — Дайна Мурхаус (Ирландия) — победа Балкибековой единогласным решением судей;

    60 кг. Виктория Графеева — Мари Аль-Ахмадие (Канада) — победа Графеевой единогласным решением судей;

    65 кг. Аида Абикеева — Дуа Заки (Марокко) — победа Абикеевой единогласным решением судей.

     

    Сара Болат
    Сара Болат
