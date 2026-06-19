Как выступил Казахстан на этапе Кубка мира по боксу 19 июня

19 июня на этапе Кубка мира по боксу в китайском Гуяне продолжились четвертьфинальные поединки, победители которых гарантировали себе медали соревнования, передает корреспондент агентства Kazinform.

На этапе Кубка мира в Китае стартовали 300 спортсменов из 44 стран Из них 29 дошли до четвертьфинала. Сборная Казахстана показала высокий результат: до четвертьфинальной стадии добрались 11 из 17 стартовавших (7 женщин, 4 мужчины), больше только у Узбекистана и Китая – 14 и 12 соответственно.

Ставки в четвертьфинальных боях высоки: победители гарантируют себе медали, проигравшие отправятся домой готовиться к следующим турнирам.

19 июня на ринг в четвертьфиналах вышли восемь казахстанцев, из них пять отечественных спортсменов одержали победы, гарантировав себе выигрыш медалей.

Призер чемпионата мира и фаворитка в весовой категории до 60 кг Виктория Графеева не оставила южнокорейской боксерше Енджи О ни единого шанса в первом бою. Хотя судьи высоко оценили активность соперницы в первом раунде, наша соотечественница изменила ход боя в оставшееся время и одержала победу со счетом 5:0.

Двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай (50 кг) сразился в четвертьфинале с кыргызом Анваржаном Ходжиевым. Наш соотечественник полностью контролировал ход боя, выиграв все раунды. Счет: 5:0.

Чемпион мира и самый опытный боксер в весовой категории до 70 кг, Аблайхан Жусупов, встретился в четвертьфинале с Шавкаджоном Болтаевым (Узбекистан). Наш соотечественник сохранял хладнокровие на протяжении всего боя, не позволяя сопернику выйти вперед. В результате судьи присудили победу Аблайхану со счетом 5:0.

Двукратная чемпионка мира Аида Абикеева (65 кг) встретилась в четвертьфинале с представительницей США Мари Розендо. Во всех трех раундах наша соотечественница нанесла более эффективные удары, чем ее соперница, одержав победу со счетом 4:1.

Айбек Оралбай вышел в полуфинал. Чемпион мира и фаворит в тяжелом весе Айбек Оралбай сразился с англичанином Мэттью Уильямсом в четвертьфинале Кубка мира. Наш соотечественник был активен на протяжении всего боя, нанося мощные удары. Английский боксер смог выделиться в этом поединке только благодаря своей способности выдерживать удары. Итоговый счет: 5:0.

Еще в трех боях казахстанцы уступили соперникам.

Лаура Есенкельды остановилась в четвертьфинале. Чемпионка Казахстана 2025 года Лаура Есенкельди, перешедшая в весовую категорию до 70 кг, в четвертьфинале встретилась с хозяйкой соревнований, серебряной призеркой Олимпийских игр в Париже Яном Лю. Местная боксерша выиграла поединок со счетом 5:0 в 3 раундах.

Тимур Нурсеитов, впервые участвовавший в Кубке мира в весовой категории до 75 кг, встретился в четвертьфинале с главным фаворитом в этой весовой категории, финалистом чемпионата мира Рами Киваном (Болгария). В поединке, длившемся три раунда, судьи единогласно присудили победу сопернику. Счет: 5:0.

Двукратная чемпионка мира Алуа Балкибекова в весовой категории до 51 кг соревновалась в четвертьфинале против Минакши (Индия), которая перешла из более низкой весовой категории. В очень динамичном поединке судьи признали соперницу победительницей со счетом 5:0.

Таким образом, по состоянию на 19 июня Казахстан гарантировал себе суммарно восемь медалей, так как ранее еще три награды обеспечили стране Назым Кызайбай, Дина Исламбекова и Валерия Аксенова.