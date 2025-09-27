РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:30, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Как выглядит Культурный центр Казахстана в Китае - фоторепортаж

    В сентябре в Пекине открылся Культурный центр Казахстана в Китае. Что представляет собой новое пространство — в фоторепортаже собственного корреспондента агентства Kazinform. 

    Как выглядит Культурный центр Казахстана в Китае - фоторепортаж
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

    Центр находится в современном бизнес-комплексе «21 век», который расположен в деловом районе китайской столицы вблизи набережной реки Лянмахэ. 

    Культурный центр Казахстана в Китае: взгляд изнутри
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

    Площадь Казахстанского культурного центра более 600 кв.м. В нем имеется музейная экспозиция, библиотека и читальный зал, кабинеты музыки и творчества, изучения казахского языка.

    Как выглядит Культурный центр Казахстана в Китае - фоторепортаж
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform
    Как выглядит Культурный центр Казахстана в Китае - фоторепортаж
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform
    Фоторепортаж: Культурный центр Казахстана в Китае
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform
    Фоторепортаж: Культурный центр Казахстана в Китае
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform
    Как выглядит Культурный центр Казахстана в Китае - фоторепортаж
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform
    Как выглядит Культурный центр Казахстана в Китае - фоторепортаж
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

    В Культурном центре Казахстана в Пекине уже проводятся различные культурные, гуманитарные и образовательные мероприятия.

    Фоторепортаж: Культурный центр Казахстана в Китае
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

    Напомним, что Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров подписано в ноябре 2023 года в Астане. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2025 года создано учреждение «Казахстанский культурный центр в городе Пекине», находящийся в ведении Министерства культуры и информации РК.

    Фоторепортаж: Культурный центр Казахстана в Китае
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

    Основными направлениями деятельности Казахстанского культурного центра в Пекине является продвижение и популяризация казахской культуры, туристического потенциала Казахстана в Китае.

    2 сентября 2025 года в рамках визита Президента Касым-Жомарта Токаева в КНР в Пекине состоялась церемония открытия Культурного центра Казахстана в Китае. 

    Теги:
    Культура Казахстан Китай Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Сейчас читают