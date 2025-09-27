Как выглядит Культурный центр Казахстана в Китае - фоторепортаж
В сентябре в Пекине открылся Культурный центр Казахстана в Китае. Что представляет собой новое пространство — в фоторепортаже собственного корреспондента агентства Kazinform.
Центр находится в современном бизнес-комплексе «21 век», который расположен в деловом районе китайской столицы вблизи набережной реки Лянмахэ.
Площадь Казахстанского культурного центра более 600 кв.м. В нем имеется музейная экспозиция, библиотека и читальный зал, кабинеты музыки и творчества, изучения казахского языка.
В Культурном центре Казахстана в Пекине уже проводятся различные культурные, гуманитарные и образовательные мероприятия.
Напомним, что Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров подписано в ноябре 2023 года в Астане. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2025 года создано учреждение «Казахстанский культурный центр в городе Пекине», находящийся в ведении Министерства культуры и информации РК.
Основными направлениями деятельности Казахстанского культурного центра в Пекине является продвижение и популяризация казахской культуры, туристического потенциала Казахстана в Китае.
2 сентября 2025 года в рамках визита Президента Касым-Жомарта Токаева в КНР в Пекине состоялась церемония открытия Культурного центра Казахстана в Китае.