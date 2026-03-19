    17:11, 19 Март 2026 | GMT +5

    Как выглядит бывшее трамвайное депо в Алматы в 2026 году и что с ним сделают

    С тех пор, как в Алматы было прекращено движение трамваев, прошло 10 с лишним лет. Однако, территория бывшего трамвайного депо до сих пор представляет собой заброшенную стройплощадку, передает Kaziform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Осенью 2015 года аким Алматы Бауыржан Байбек принял решение закрыть трамвайное движение в мегаполисе. Объяснялось это тем, что в том виде, в котором трамвай существовал, он перестал быть современным и удобным видом транспорта.

    И действительно, из-за отсутствия на многих улицах выделенных полос для движения трамваев этот вид транспорта подолгу простаивал в пробках. К тому же, требовалось обновлять подвижной состав и рельсы.

    Фото: Александр Павский / Kazinfrom

    Тогда же было анонсировано появление в Алматы вместо старых трамваев современных LRT, а на месте депо — строительство креативного хаба Depo Evolution Park.

    Строительство Depo Evolution Park планировали завершить в конце 2021 года, но этого не случилось.

    Фото: Александр Павский / Kazinfrom

    В 2026 году в Алматы до сих пор не построен LRT, хотя, этот вид транспорта все-таки должен появится в городе согласно новому Генеральному плане развития до 2040 года.

    Что касается территории бывшего трамвайного депо, то сейчас оно находится в ведении управления строительства Алматы.

    Фото: Александр Павский / Kazinfrom

    Территория бывшего трамвайного депо сейчас огорожена забором, за которым виднеются остатки почти разобранного ангара для ремонта трамваев, различные стройматериалы, разложенные по периметру, но каких-либо активных строительных работ по состоянию на март 2026 года не замечено.

    Фото: Александр Павский / Kazinfrom

    Хотя, в октябре 2025 года градостроительный совет одобрил новый эскизный проект реконструкции трамвайного депо в Алматы, согласно которому на данной территории должны появиться «дополнительные выставочные площади, многофункциональное ивент-пространство и подземный паркинг для расширения пешеходной и зеленой зоны».

    В управлении строительства Алматы в ответ на официальный запрос Kazinform сообщили, что на данный момент строительные работы еще не начаты.

    Фото: Александр Павский / Kazinfrom

    — Касательно строительства нового объекта на территории бывшего трамвайного депо сообщает, что имеется заключение Госэкспертизы № 02-0037/25 от 4 марта 2025 года. В настоящее время ожидается выделение финансирования для строительно-монтажных работ, — ответили в ведомстве.

    При этом, когда именно будут выделены бюджетные средства, пока не сообщается.

    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
