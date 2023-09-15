РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:32, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Как видит Президент Казахстана дальнейшее развитие Международного фонда спасения Арала

    None
    Photo: UN/Eskinder Debebe
    Президент Казахстана в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала поделился видением дальнейшего развития Организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
    «ПЕРВОЕ. Важным вопросом остается скорейшее завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. Следует расширить полномочия и ответственность Правления и Исполкома Фонда. Предлагается также преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водно-энергетическую комиссию», - сказал Глава государства.

    По его мнению, данные шаги повысили бы эффективность МФСА.

    «ВТОРОЕ. Создание долгосрочного и устойчивого регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии. По нашему мнению, таким механизмом мог бы стать Международный водно-энергетический консорциум», - считает Касым-Жомарт Токаев.

    ТРЕТЬЕ. Президент предложил разработать План работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

    По его словам, реализация этой инициативы обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии.

    «Еще одна важная инициатива – создание Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам. Данный шаг позволит приступить к разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Мы положительно оцениваем участие Бишкека в деятельности Рабочей группы по совершенствованию Фонда. Надеемся на возобновление Кыргызской Республикой полноценного членства в МФСА. В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в Фонде», - сказал Президент Казахстана.
    Ранее в ходе своего выступления он заявил, что безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения.
    Теги:
    Центральная Азия Экология Президент Казахстана Аральское море Внешняя политика Казахстана Главная для mail.ru Международная деятельность Президент
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:34
    Вырастут ли цены на бензин в Казахстане
    Сегодня, 18:26
    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан
    Сегодня, 18:22
    Касым-Жомарт Токаев принял Раиса Татарстана Рустама Минниханова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!