Как ведется мониторинг застройки столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на странице в Facebook Astana - adaldyq alany в рамках проекта #ANTIKOR.LIVE прошел онлайн-диалог с участием директора ТОО «Астанагорархитектура» Нуржана Кенжебекова о текущей деятельности организации и мероприятиях по совершенствованию системы оказания услуг для населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, конечно, ведем мониторинг застройки столицы и работаем над дежурным планом города. Мы полностью проводим мониторинг застройки города с учетом разрешений на проектирование строительства. Также ведем учет согласуемых эскизных проектов, участвуем в процессе оказания государственных услуг в сфере архитектуры и земельных отношений. Мы предоставляем сведения по тем или иным участкам, проектам. У нас есть определенные направления, по которым осуществляем свою деятельность. Помимо этого, снабжаем информацией, занимаемся подготовкой исходных материалов для проектирования», - рассказал директор ТОО «Астанагорархитектура».

По его словам, на сегодняшний день создан сайт управления архитектуры, где размещена карта столицы с целью дальнейшего оказания государственных услуг через этот портал.

«Мы даем схему размещения земельного участка. На сегодняшний день создан сайт управления архитектуры, где имеется карта города Нур-Султана, с целью дальнейшего оказания государственных услуг через этот портал. В прошлом году создали платформу. На сегодняшний день проводится работа по прохождению сертификации, после этого будет возможность подключиться к базе eGov. Процедуры были долгие, заявки формируются», - отметил спикер.

Глава ТОО «Астанагорархитектура» также рассказал о том, что проводится работа по разработке «Мастер-плана города Нур-Султана-2030».

«С 2019 года проводится работа по разработке мастер-плана города. То есть документ учитывает развитие общественных пространств города: увеличение количества насаждений и велодорожек, строительство мостов и расширение проезжей части улиц. Работа проводится по двум направлениям: тактическом и стратегическом. Тактическое направление означает разработку общественных пространств локального значения. Стратегическое направление означает инновацию каких-то строительных объектов. Мастер-план в большей степени экономический документ, ориентированный на население и бизнес», - заключил Нуржан Кенжебеков.