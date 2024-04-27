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    18:54, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Как ведется борьба с незаконным строительством в предгорной зоне Алматы

    Как ведется борьба с незаконным строительством в предгорной зоне Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы состоялось заседание Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции с участием главы города Ерболата Досаева, на котором были озвучены промежуточные результаты работы в сфере незаконного строительства в предгорной зоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматы.

    В июне 2022 года акиматом Алматы введен запрет на строительство на горных склонах крутизной более 15 градусов. Управление городского планирования и урбанистики отказало в выдаче предпроектной документации 36 объектам — в 2022 году, 89 объектам — в 2023, 40 объектам — с начала 2024 года.

    В период 2023–2024 годов управление земельных отношений города Алматы по 78 землеустроительным проектам в горной местности на определение делимости и неделимости земельных участков выдало отрицательные заключения.

    За нарушение строительных норм с 2023 года по первый квартал текущего года в суды направлено 206 исков, из них 106 удовлетворены, снесено 28 объектов.

    Кроме того, выявлено 54 факта незаконного строительства в предгорьях: в Бостандыкском районе — 22, в Медеуском — 24, в Наурызбайском — 8. По 45 фактам поданы иски в суд. Работа в данном направлении продолжается.

    На сегодня снесены 5 незаконных объектов: ЖК «Мечта», «Алма Гарден», «Хан», «Граф» и МЖД (многоквартирный жилой дом) Бектембаев.

    Стоит отметить, что вопросы строительства в предгорной зоне находятся на постоянном контроле акимата города Алматы.

    Теги:
    Закон и право Строительный кодекс Акимат Строительство Алматы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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