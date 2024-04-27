Как ведется борьба с незаконным строительством в предгорной зоне Алматы

В Алматы состоялось заседание Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции с участием главы города Ерболата Досаева, на котором были озвучены промежуточные результаты работы в сфере незаконного строительства в предгорной зоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматы.

В июне 2022 года акиматом Алматы введен запрет на строительство на горных склонах крутизной более 15 градусов. Управление городского планирования и урбанистики отказало в выдаче предпроектной документации 36 объектам — в 2022 году, 89 объектам — в 2023, 40 объектам — с начала 2024 года.

В период 2023–2024 годов управление земельных отношений города Алматы по 78 землеустроительным проектам в горной местности на определение делимости и неделимости земельных участков выдало отрицательные заключения.

За нарушение строительных норм с 2023 года по первый квартал текущего года в суды направлено 206 исков, из них 106 удовлетворены, снесено 28 объектов.

Кроме того, выявлено 54 факта незаконного строительства в предгорьях: в Бостандыкском районе — 22, в Медеуском — 24, в Наурызбайском — 8. По 45 фактам поданы иски в суд. Работа в данном направлении продолжается.

На сегодня снесены 5 незаконных объектов: ЖК «Мечта», «Алма Гарден», «Хан», «Граф» и МЖД (многоквартирный жилой дом) Бектембаев.

Стоит отметить, что вопросы строительства в предгорной зоне находятся на постоянном контроле акимата города Алматы.