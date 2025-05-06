Как в Астане борются с комарами и мошками

Дезинсекционные работы проводятся в 6 туров в течение 15 дней ежемесячно (апрель–октябрь), к работам привлекаются порядка 100 человек, спецтранспорт по распылению, термогенераторы.

Ежемесячно обрабатываются открытые станции (парки, скверы, улицы, жилые массивы, берега рек и каналов), а также более 120 постоянных и свыше 100 временных водоемов.

С 23 апреля началась обработка первого тура. В ходе этой работы были обработаны малый Талдыколь, мелководные водоемы и заболоченные участки города, а также территории вдоль объездной кольцевой дороги и локально по обнаруженным местам. В общей сложности была обработана площадь в 500 гектаров.

28 апреля началась обработка открытых станций — центра города, используя метод вытеснения, квадрата Туран -Сыгынак-Туркестан-Достык-Туран, парков, включая направление вдоль набережной по улице Ташенова в сторону Акбулака до ул. Аман и т. д. Всего обработано 1000 га.

Следует отметить, что для истребительных мероприятий против личиночной стадии используются безвредные для фауны и флоры в водоемах препараты биологического происхождения. Обработке подлежат частный сектор (жилые массивы) и открытые территории (парки, поймы рек, водоемов, каналов, кладбища).

— Жителям частного сектора раздаются специальные ядоприманки бесплатно, также на месте проводится инструктаж безопасности. В период с 14 по 30 апреля обошли около 30 тысяч домов. С 1 мая по 1 июня осуществляется обработка открытых станций, включая парки, поймы рек, водоемы, каналы и кладбища на площади 3 264 гектара. На сегодняшний день было обработано 476 га. Такие мероприятия необходимы для снижения численности грызунов и предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний, — отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что свыше 193 млн тенге выделено на борьбу с комарами в Атырау.